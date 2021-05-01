Взаимоотношения в семье: насколько важна роль отца?

Отцы могут играть различные роли в семье, например, влиять на жизнь и благополучие своего ребенка, потому что они чувствительны, запоминают и переживают опыт отношений. Взаимодействие с отцом - пример того, какими должны быть отношения с мужчиной. Если у детей здоровые отношения с отцом, они будут более уверены в себе и, как правило, будут чувствовать себя свободно в общении с другими мужчинами. Исследования показали, что отсутствие отца в семье влияет на психическое здоровье ребенка. [1]

Отец дочки, актер и музыкант Наурис Брикманис о своей семье говорит так: "В семье мы чувствуем друг друга и постоянно предоставляем личное пространство. Если я предлагаю дочке покататься на велосипеде, а у нее нет желания, мы не заставляем ее и не идем на улицу". Отец должен быть партнером в семье, а не просто авторитетной фигурой. То, что за ним не остается последнее слово, не означает, что он плохой отец. Наурис рассказывает, что у каждого в его семье "свои дела, которыми мы занимаемся. Я тот, с кем она бесится, а мама укладывает дочку спать, у нас эти обязанности разделены - каждый из нас участвует в совершенно разных фазах нашего ребенка, чтобы не сбить его с толку".

Прошло всего несколько десятилетий с тех пор, как оформилась идея "вовлеченного отца".

Исторически идентичность мужчины была связана с его карьерой, что до сих пор имеет место быть, так как согласно опросу* почти пятая часть (18%) опрошенных мужчин не захотела бы сменить работу, даже если бы это позволило им проводить больше времени со своими детьми.

В наши дни отцы гораздо больше занимаются воспитанием своих детей, они находятся с ними во время болезни, успокаивают малыша по ночам, а также водят его в детский сад, школу или другое место. Что важно - они не только играют роль таксистов, но и проявляют интерес к потребностям, интересам, отношению своих детей, а также к их характеру. Семьи стали более равными, так как все находится в равновесии и полной гармонии, когда оба родителя являются важной частью жизни ребенка.

Быть отцом - не значит лишь проявлять силу и добывать пищу, но также заботиться и любить. Это изучение того, что эти черты характера и эмоции значат для нас и окружающих. Каждая семья начинается с людей, которые умеют любить и заботиться о себе!

* Данные основаны на опросе, проведенном на странице Dove Latvija в Facebook в период с 9 по 16 апреля 2021 года. Количество респондентов: 233 мужчины.