Видео "Во мне 40% балтийской крови": Потап о детстве в Латвии

Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) - украинский певец, композитор и продюсер, известный своими работами в жанре поп-музыки. Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др.

"Я бывал в Риге с самого детства", - признается Потап.

В детстве у него был сосед-латыш, и благодаря его связям Алексей попадал в различные спортивные лагеря в Латвии. О нашей стране он говорит с теплотой:

"Я вкусил эту культуру этой прекрасной, замечательной балтийской страны. Здесь были первые купания в холодном море, здесь была любовь к одной девочке, которая плавала по реке на лодочке. Я к ней подплыл и хватался за борт. Здесь я в охапку собирал землянику, бродя по прекрасным лесам, и делал из нее компот. Здесь на улице бабушки продавали такие греночки с чесноком. Здесь я попробовал селедку. Здесь я увидел первый раз в детстве иностранную машину".

Алексей Потапенко (Потап) Фото: Pauls Zvirbulis

В Латвии Потап бывает каждый год. Это фестивали, корпоративы, съемки и т. д. Любопытный факт: недавно он сдавал генетический тест о своем происхождении, и оказалось, что у него 40% балтийской крови.

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