На границе с Беларусью в грузовике нашли тайник с более чем 1,5 млн сигарет

Сигареты были спрятаны в двойных потолках автомобильного прицепа и в конструкции тягача. Транспортное средство въезжало в Латвию без груза. Проверяя грузовое отделение, у таможенников появились подозрения, что в нем имеются двойные потолки. В ходе углубленного контроля выяснилось, что на протяжении всего полуприцепа в созданном в потолках тайнике находятся сигареты. Всего изъято 1 540 440 сигарет NZ (77 022 пачек) и 32 360 сигарет Queen (1618 пачек) с белорусскими акцизными марками.
В свою очередь на таможенном контрольном пункте в Индре 17 мая в ходе контроля взъехавшего из Беларуси состава грузового поезда специально обученная на поиск табачных изделий собака помогла обнаружить тайник в конструкции рамы вагона. Там было спрятано 8800 сигарет "Премьер" (440 пачек) с белорусскими акцизными марками.
Сумма неуплаченных государству налогов за изъятые сигареты составляет 265 000 евро.