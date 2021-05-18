На границе с Беларусью в грузовике нашли тайник с более чем 1,5 млн сигарет

Сигареты были спрятаны в двойных потолках автомобильного прицепа и в конструкции тягача. Транспортное средство въезжало в Латвию без груза. Проверяя грузовое отделение, у таможенников появились подозрения, что в нем имеются двойные потолки. В ходе углубленного контроля выяснилось, что на протяжении всего полуприцепа в созданном в потолках тайнике находятся сигареты. Всего изъято 1 540 440 сигарет NZ (77 022 пачек) и 32 360 сигарет Queen (1618 пачек) с белорусскими акцизными марками.