Вт, 18.05.2021
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Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība

На границе с Беларусью в грузовике нашли тайник с более чем 1,5 млн сигарет

17 мая 2021 года на таможенном контрольном пункте "Патерниеки" в ходе контроля въехавшего из Беларуси грузовика в нем был обнаружен специально созданный тайник для контрабандных сигарет. Таким образом должностные лица таможенного управления Службы госдоходов (СГД) предотвратили контрабанду 1 581 600 сигарет (79 080 пачек).

Сигареты были спрятаны в двойных потолках автомобильного прицепа и в конструкции тягача. Транспортное средство въезжало в Латвию без груза. Проверяя грузовое отделение, у таможенников появились подозрения, что в нем имеются двойные потолки. В ходе углубленного контроля выяснилось, что на протяжении всего полуприцепа в созданном в потолках тайнике находятся сигареты. Всего изъято 1 540 440 сигарет NZ (77 022 пачек) и 32 360 сигарет Queen (1618 пачек) с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь на таможенном контрольном пункте в Индре 17 мая в ходе контроля взъехавшего из Беларуси состава грузового поезда специально обученная на поиск табачных изделий собака помогла обнаружить тайник в конструкции рамы вагона. Там было спрятано 8800 сигарет "Премьер" (440 пачек) с белорусскими акцизными марками.

Сумма неуплаченных государству налогов за изъятые сигареты составляет 265 000 евро.

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