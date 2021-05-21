Страны Балтии думают вместе купить системы залпового огня большой дальности

"Это может быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил балтийских стран", - сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как сообщило Министерство обороны Литвы, этот проект находится в стадии оценки.

Анушаускас, министр обороны Эстонии Каале Лаанет и глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс договорились координировать действия стран Балтии в преддверии учений "Запад-2021", а также призвали Россию и Беларусь обеспечить прозрачность этих учений.

Министры осудили агрессивную политику России в отношении Украины и договорились координировать действия в поддержку ее усилий добиваться евроатлантической интеграции.

Также министры, обсудив на встрече совместные проекты, приветствовали важный прорыв в деле усиления мощностей наблюдения за морем на Балтике.

"Мы добились того, чтобы наши системы были согласованы, и теперь можем обмениваться данными картины моря. Это расширяет возможности наблюдения за морем и создает прекрасные условия для раннего предупреждения о вероятной угрозе", - подчеркнул Анушаускас.