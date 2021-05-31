Сейм концептуально поддержал присоединение Вараклянского края к Мадонскому краю

Планируется, что комиссия по административно-территориальной реформе (АТР) в течение дня рассмотрит предложения к законопроекту. После этого сегодня может быть созвано еще одно заседание Сейма, на котором законопроекты будут утверждены в окончательном чтении, допускает председатель комиссии по АТР Юрис Пуце.

Сегодня, 31 мая, Сейм также концептуально поддержал законопроект, который предусматривает перенос выборов местного самоуправления в Мадонском и Резекненском краях на 11 сентября. Этот законопроект также планируется утвердить сегодня. После решения КС Центральная избирательная комиссия уже приостановила муниципальные выборы в Резекненском и Мадонском краях.

В ходе сегодняшних прений депутат Эвия Папуле заявила, что АТР, без сомнения, принималась сомнительным образом и в этом процессе был допущен ряд ошибок. ST еще предстоит рассмотреть жалобы ряда других самоуправлений на реформу.

Другие депутаты считают сомнительными аргументы ST. Так, депутат Эдмунд Тейрумниекс считает, что в Латгале, в том числе в Резекненском крае, есть возможности для развития. Что же касается ссылки на опрос населения Вараклянского края, то он поинтересовался, почему в других самоуправлениях мнение жителей при присоединении не учитывалось, а Вараклянский край такую привилегию получил. По словам депутата, Вараклянский край всегда относился к Латгале.