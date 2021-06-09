Представитель "Крестьянского Сейма" взорвался во время разговора с министром Плешсом

Впрочем, среди крестьян бытуют разные мнения - пока руководитель "Крестьянского Сейма" во время разговора с министром буквально взорвался, представители биологических крестьянских хозяйств, пчеловоды и другие выразили поддержку Плешсу.

В основе ссоры лежит передача, вышедшая 21 мая на радиостанции EHR. В распространенном ранее сообщении представители сферы крестьянского и лесного хозяйства выразили возмущение, что в прозвучавший в эфире радио театральный скетч были интегрированы "ложные и обвиняющие послания", в том числе утверждалось, что как в мире пчел, так и в водном мире крестьянин "определенно является известным массовым убийцей" и что при опылении рапсовых полей происходит убийство пчел, а кроме того, крестьяне заинтересованы только в получении прибыли.

Помимо этого, в записи используемые крестьянами исходные вещества названы "навозом", также неправильно было проиллюстрировано, что в Латвии из года в год выращивается один и тот же "распыленный рапс", в результате чего почва истощается, становится однообразной и скоро станет ни на что не годной, утверждается, что контрацепция вскоре не будет нужна, так как все люди от "пестицидов" станут бесплодными, и "театрально указывается на то, что в ходе опыления полей у крестьян развиваются проблемы с дыханием".

По мнению сельскохозяйственных организаций, эта запись - "грубо раскалывает общество и культивирует нетерпимость, является намеренным и затрагивающим достоинство выступлением против сельскохозяйственной сферы" и "явно наносит ущерб наиболее важным секторам экономики страны и двум крупнейшим экспортным секторам".

За это они потребовали публичного извинения как от Плешса, так и от радиостанции EHR, в противном случае угрожая акциями протеста.

В среду, встречаясь с Плешсом, представители сельскохозяйственных организаций критиковали министра и потребовали у него выполнить выдвинутые требования и ответить на вопросы.

В ходе разговора министр обозначил будущее видение Латвии и достижение выдвинутых целей зеленого курса.

Поддержку ему выразили отдельные сельскохозяйственные организации, например, представители биологических крестьянских хозяйств, пчеловоды и другие, указав, что крестьяне разные, отличаются и используемые ими методы ведения хозяйства.

Однако представители больших хозяйств строго настаивают на том, чтобы министр ответил на заданные ими вопросы и предложил решения проблем.

Принимая во внимание, что во время разговора министр ответов не предоставил, председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш эмоционально сообщил, что не собирается тратить свое время, чтобы слушать театр.

"Вы не планируете отвечать на вопросы, которые мы подали? Я не хочу тратить час своего времени, чтобы слышать разговоры вокруг этих вопросов. Мы, семь организаций, написали конкретные вопросы. Когда дадите ответы? Вы говорите, что нам надо решать проблемы вместе. Вы по мелочам не можете нам ответить. Это мелочи. Вы говорите о балансе. Где баланс? То, что вы выделяете деньги налогоплательщиков на дезинформацию общественности, в этом вы видите баланс",

- разозлился Лаздиньш.

Он спросил у министра, когда будет решено то, что требуют крестьянские организации, так как, по его мнению, министр не смог ответить на четыре вопроса, важных для крестьянских организаций.

Однако министр поблагодарил за эмоциональное мнение и встречу закончил.

Как известно, крестьяне готовятся к широким протестам в период с 15 по 23 июня.