У латвийских границ были замечены шесть российских самолетов ВС
По данным Национальных вооруженных сил, сегодня, 15 июня, около Латвии были обнаружены шесть самолетов Вооруженных сил России, в том числе бомбардировщики.
По данным Национальных вооруженных сил, сегодня, 15 июня, около Латвии были обнаружены шесть самолетов Вооруженных сил России, в том числе бомбардировщики.
Патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря у границы с территориальным морем Латвии обнаружили два многоцелевых истребителя Su-27, два стратегических бомбардировщика Tu-160 и два истребителя Su-35.
У латвийской границы уже протяжении нескольких лет регулярно находят российские самолеты и военные корабли.