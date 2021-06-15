Ср, 16.06.2021
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Джо Байден, президент США
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У латвийских границ были замечены шесть российских самолетов ВС

ФОТО: Vladislav Sinelnikov/shutterstock.com

По данным Национальных вооруженных сил, сегодня, 15 июня, около Латвии были обнаружены шесть самолетов Вооруженных сил России, в том числе бомбардировщики.

Патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря у границы с территориальным морем Латвии обнаружили два многоцелевых истребителя Su-27, два стратегических бомбардировщика Tu-160 и два истребителя Su-35.

У латвийской границы уже протяжении нескольких лет регулярно находят российские самолеты и военные корабли.

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