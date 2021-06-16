В Словакии из-за охраны природы очень размножились медведи. Один из них недавно впервые убил человека

"Впервые в Словакии столкновение с медведем привело к смерти", - заявила Марина Дебнарова, сотрудник государственной лесной службы Lesy SR.

Тело смертельно раненого мужчины было найдено в понедельник, 14 июня, в долине Банско, в 250 километрах от столицы страны Братиславы. Рядом с ним были свежие следы медведей.

"Мужчина был укушен в голову и шею, вскрытие подтвердило, что он умер в результате травм, полученных в ходе нападения медведя", - сказала чиновница.

"Трагическое событие - результат "бессистемного, популистского подхода" к охране природы", - пояснил Имрих Шуба, генеральный директор Словацкой охотничьей палаты. "Мы сделали все возможное, чтобы защитить медведей, сейчас самое время защитить людей".

Охота на медведя в Словакии в настоящее время запрещена.