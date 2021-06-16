Ср, 16.06.2021
У нас нет такой привычки кого-то убивать Владимир Путин
Владимир Путин
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В Словакии из-за охраны природы очень размножились медведи. Один из них недавно впервые убил человека

ФОТО: vz maze/shutterstock.com

В Словакии медведь убил 57-летнего мужчину, сообщили в среду, 16 июня, официальные лица. Между тем представители охотников предупреждают, что в результате популистской природоохранной политики медведи в стране чрезмерно размножились.

"Впервые в Словакии столкновение с медведем привело к смерти", - заявила Марина Дебнарова, сотрудник государственной лесной службы Lesy SR.

Тело смертельно раненого мужчины было найдено в понедельник, 14 июня, в долине Банско, в 250 километрах от столицы страны Братиславы. Рядом с ним были свежие следы медведей.

"Мужчина был укушен в голову и шею, вскрытие подтвердило, что он умер в результате травм, полученных в ходе нападения медведя", - сказала чиновница.

"Трагическое событие - результат "бессистемного, популистского подхода" к охране природы", - пояснил Имрих Шуба, генеральный директор Словацкой охотничьей палаты. "Мы сделали все возможное, чтобы защитить медведей, сейчас самое время защитить людей".

Охота на медведя в Словакии в настоящее время запрещена.

В 1920-е годы в Словакии было всего 30 медведей, сейчас их количество в стране уже превышает 2700, сказал Шуба.

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