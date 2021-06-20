"Из-за угроз я заплатила около 6000 евро": переписка с незнакомцем закончилась для латвийки шантажом

Женщина рассказала передаче, что она регулярно переписывалась с мужчиной, а также созванивалась. Она это делала, чтобы попрактиковаться в своих знаниях английского языка. В ходе переписки стороны обменялись различной информацией, в том числе фотографиями. Переписка также велась в WhatsApp.

Эймон Ахмед начал шантажировать женщину и дал понять, что она публично унизит ее. Он намеревался сделать это, опубликовав профессионально обработанные изображения, присланные Амандой.

Аманда получила угрозы для своей жизни и жизни своих детей.

Он отметил, что он взорвет ее машину, когда она сядет в нее с двумя детьми.

"Из-за шантажа и угроз с марта до по конца мая я заплатила около 6000 евро. Шантаж и угрозы разные, присылаются разговоры и фото. Если я не заплачу деньги, то он обещает переслать все моим друзьям, коллегам. Когда я его заблокировала, он начал писать на электронную почту, в том числе и на рабочую. В письме написано, что он взорвет машину, если я не переведу 500 евро", - вспоминает пострадавшая.

Чтобы с этим справиться, Аманда приобрела подарочные карты на всемирно известной игровой платформе Steam. Позже она заблокировала этого человека, но он разыскал ее старшую дочь, а также ее коллег и друзей.

"Я звонила в полицию, там надо мной посмеялись и сказали, что все равно ничего нельзя сделать. Я все равно написала заявление. Если бы полиция подключилась немедленно, можно было бы получить обширную информацию об этих мошенниках, но правоохранительные органы этого не делают. В Латвии такие жертвы вообще не защищены - нигде не публикуются номера таких мошенников, не описывается, как действовать более корректно. Невозможно получить никакую помощь", - говорит пострадавшая.

Аманда обратилась к программе Bez Tabu, чтобы указать, что жители Латвии, оказавшиеся в такой ситуации, уязвимы и они не могут получить помощь.

Женщина написала заявление в полицию три недели назад, но до сих пор не получила звонок от сотрудников правоохранительных органов.

Госполиция подчеркивает, что: "Женщине по почте отправили запрос о необходимости дополнительной информации".

Начальник отдела превенции Андис Ринкевицс отмечает, что ежегодно десятки латвийцев оказываются в подобных ситуациях, и у них вымогают несколько тысяч евро.

Как только мошенники чувствуют возможность получить деньги, они приложат все усилия, чтобы продолжить начатое.

"Было бы бесполезно составлять список информации о том, как мошенники идентифицируют себя. Они регулярно меняют номера и профили. Мошенник хорошо знаком с человеком, знает все слабые места и очень хорошо подготовлен к их использованию. В большинстве случаев, когда они понимают, что больше не смогут вымогать деньги, они оставят вас в покое. Если они мошенники из страны третьего мира, то вероятность того, что они могут физически повлиять на вас или вашего родственника, минимальна", - сказал Андис Ринкевицс.

Эти действия, скорее всего, будут осуществляться преступной группой в третьей стране, например в Индии. Госполиция не может наказать этих людей.

Если вы начали переписку с незнакомцем, вы можете легко проверить происхождение фотографий этого человека. Это можно сделать, щелкнув изображение правой кнопкой мыши и выбрав опцию поиска изображения в Google.

Изучая присланные Аманде снимки, выясняется, что использовались снимки известного бразильского врача и ведущего Фернандо Гомеса Пинто в мошеннических целях. В его профиле в Facebook можно найти много разных фотографий хорошего качества, которые также популярны у мошенников.