Отголоски дела об Audi Лембергса: вице-мэр Блумбергс также ездит на дорогой машине муниципальной полиции

Начальником Вентспилсской муниципальной полиции с сентября прошлого года является Оярс Рудзитис - бывший юрист Вентспилсской городской думы от партии Лембергса "Для Латвии и Вентспилса", который в настоящее время приостановил свою деятельность в партии. Он избегал интервью с передачей в течение двух дней как лично, так и дистанционно, но позже ответил на письменные вопросы, что он не знает, был ли уже снят запрет KNAB на раскрытие содержания уголовных дел.

Однако вопросы De Facto относительно исполнения приказов прокуратуры, точнее, очевидного неисполнения, также остались без ответа. Уже в феврале De Facto записала, как после заседания правления партии "Для Латвии и Вентспилса" заместитель мэра Вентспилса Гунтис Блумбергс сел за руль симпатичного внедорожника Audi Q7. Теперь же передача выяснила, что этот автомобиль выпуска 2019 года также принадлежит Вентспилсской муниципальной полиции, которая купила его два года назад за 74,8 тысячи евро. В спецификации на новый легковой автомобиль указан класс автомобиля "большой внедорожник".

На этой неделе, когда Вентспилсская муниципальная полиция уже получила заявление прокурора о запрете передачи полицейских машин лицам, не являющимся сотрудниками муниципальной полиции, и проинформировала об этом правление думы, у Блумбергса все еще оставались ключи от Audi Q7, в этом убедилась передача.

По всем вопросам обращаться к 1-му заместителю председателя городской думы Янису Витолиньшу (LunV), заявил сам Блумбергс. Витолиньш, ознакомившись с заявлением прокурора, утверждает, что никаких нарушений в работе органов местного самоуправления нет.

В феврале, незадолго до визита KNAB в Вентспилс, De Facto также взяла интервью у Витолиньша и спросила о машине, которую использовал Лембергс, в том числе когда ездил в суд. Тогда возник вопрос о том, была ли Лембергсу передана в пользование машина муниципальной полиции. Он ответил: "Я не понимаю, о чем вы говорите. (...) Я знаю, что он водит свою машину, но вы можете задать ему эти вопросы". Однако Витолиньш не согласен с тем, что он солгал или утаивал информацию в то время, и утверждает, что не понимал сути проблемы - он думал, что это был один конкретный случай, который могли зафиксировать представителями оппозиции думы.

Теперь у Витолиньша есть объяснение, почему Лембергс приехал в суд на машине муниципальной полиции - это произошло в рамках его служебных обязанностей: "Лембергс также был обвиняемым в суде как должностное лицо, а не только как бизнесмен".