Отголоски дела об Audi Лембергса: вице-мэр Блумбергс также ездит на дорогой машине муниципальной полиции

Хотя KNAB не смог собрать в ходе уголовного дела достаточных доказательств того, что муниципальная полиция купила малопользованный роскошный автомобиль Audi A8 только в интересах мэра Вентспилса Айвара Лембергса (LunV), бюро тем не менее обнаружило нарушения порядка использования автомобиля. Прокурор Атис Дзервенс также указывает на это в своем заявлении, но по крайней мере на данный момент его заявления в самоуправлении игнорируются, убедилась передача De Facto. Например, заместитель мэра Вентспилса Гунтис Блумбергс (LunV) продолжает ездить за рулем автомобиля муниципальной полиции Audi Q7, купленном два года назад почти за 75 тысяч евро.
В феврале этого года, через два дня после задержания мэра Вентспилса Айвара Лембергса, KNAB провел процессуальные действия в муниципальной полиции Вентспилса и городской думе. Они были связаны с подозрениями в том, что сотрудники муниципальной полиции злоупотребили своим служебным положением, купив автомобиль, который не был нужен самой полиции, но использовался Лембергсом в личных целях.
В мае уголовное дело было прекращено, поскольку доказательств, полученных KNAB, было недостаточно, чтобы утверждать, что покупка автомобиля происходила в интересах одного конкретного лица и сделка могла бы нанести ущерб самоуправлению. Однако KNAB обнаружил и другие нарушения.
В решении KNAB о прекращении уголовного дела говорится: в ходе предварительного следствия были проведены специальные следственные действия, в результате которых было установлено, что автомобиль муниципальной полиции Вентспилса Audi A8 в основном используется Айваром Лембергсом, который не является сотрудником полиции или должностным лицом, машина также использовалась, чтобы он добирался до дома, который находится в Пузе.
После того как Лембергс прибыл в Рижскую центральную тюрьму, его передвижение на Audi A8 больше не могло регистрироваться KNAB, поэтому вскоре после этого KNAB посетил думу и муниципальную полицию. Единственным лицом, против которого был начат уголовный процесс по этому делу, была заместитель начальника муниципальной полиции Даце Андерсоне, подписавшая год назад договор купли-продажи автомобиля на сумму 57 тысяч евро. Во время допроса в KNAB она утверждала, что машина, о которой идет речь, не передавалась лицам, не являющимся сотрудниками муниципальной полиции.
Однако KNAB установил, что Audi A8 в основном использует Лембергс, например, при посещении здания Вентспилсского суда, где судебные заседания по его уголовному делу проводились дистанционно. Автомобиль также использовался Лембергсом, который ехал домой более чем за 30 км от Вентспилса, хотя внутренние правила предусматривают, что автомобиль должен быть припаркован в специально отведенном месте, если он не выполняет рабочие обязанности.
Следовательно, расследование KNAB подтвердило, что автомобиль не используется для выполнения основных функций муниципальной полиции, и была получена информация, которая указывает на нарушения в связи с порядком использования автомобиля. По этой причине в муниципальную полицию Вентспилса было подано заявление прокурора Курземской районной прокуратуры Атиса Дзервенса.