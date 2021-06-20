Пн, 21.06.2021
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Отголоски дела об Audi Лембергса: вице-мэр Блумбергс также ездит на дорогой машине муниципальной полиции

ФОТО: LETA

Даже после выговора прокуратуры муниципальная полиция Вентспилса продолжает бесконтрольно передавать принадлежащие ей дорогие автомобили правлению думы - возможно, также для личных нужд, сообщает передача De Facto на LTV.

Хотя KNAB не смог собрать в ходе уголовного дела достаточных доказательств того, что муниципальная полиция купила малопользованный роскошный автомобиль Audi A8 только в интересах мэра Вентспилса Айвара Лембергса (LunV), бюро тем не менее обнаружило нарушения порядка использования автомобиля. Прокурор Атис Дзервенс также указывает на это в своем заявлении, но по крайней мере на данный момент его заявления в самоуправлении игнорируются, убедилась передача De Facto. Например, заместитель мэра Вентспилса Гунтис Блумбергс (LunV) продолжает ездить за рулем автомобиля муниципальной полиции Audi Q7, купленном два года назад почти за 75 тысяч евро.

В феврале этого года, через два дня после задержания мэра Вентспилса Айвара Лембергса, KNAB провел процессуальные действия в муниципальной полиции Вентспилса и городской думе. Они были связаны с подозрениями в том, что сотрудники муниципальной полиции злоупотребили своим служебным положением, купив автомобиль, который не был нужен самой полиции, но использовался Лембергсом в личных целях.

В мае уголовное дело было прекращено, поскольку доказательств, полученных KNAB, было недостаточно, чтобы утверждать, что покупка автомобиля происходила в интересах одного конкретного лица и сделка могла бы нанести ущерб самоуправлению. Однако KNAB обнаружил и другие нарушения.

В решении KNAB о прекращении уголовного дела говорится: в ходе предварительного следствия были проведены специальные следственные действия, в результате которых было установлено, что автомобиль муниципальной полиции Вентспилса Audi A8 в основном используется Айваром Лембергсом, который не является сотрудником полиции или должностным лицом, машина также использовалась, чтобы он добирался до дома, который находится в Пузе.

После того как Лембергс прибыл в Рижскую центральную тюрьму, его передвижение на Audi A8 больше не могло регистрироваться KNAB, поэтому вскоре после этого KNAB посетил думу и муниципальную полицию. Единственным лицом, против которого был начат уголовный процесс по этому делу, была заместитель начальника муниципальной полиции Даце Андерсоне, подписавшая год назад договор купли-продажи автомобиля на сумму 57 тысяч евро. Во время допроса в KNAB она утверждала, что машина, о которой идет речь, не передавалась лицам, не являющимся сотрудниками муниципальной полиции.

Однако KNAB установил, что Audi A8 в основном использует Лембергс, например, при посещении здания Вентспилсского суда, где судебные заседания по его уголовному делу проводились дистанционно. Автомобиль также использовался Лембергсом, который ехал домой более чем за 30 км от Вентспилса, хотя внутренние правила предусматривают, что автомобиль должен быть припаркован в специально отведенном месте, если он не выполняет рабочие обязанности.

Следовательно, расследование KNAB подтвердило, что автомобиль не используется для выполнения основных функций муниципальной полиции, и была получена информация, которая указывает на нарушения в связи с порядком использования автомобиля. По этой причине в муниципальную полицию Вентспилса было подано заявление прокурора Курземской районной прокуратуры Атиса Дзервенса.

Начальником Вентспилсской муниципальной полиции с сентября прошлого года является Оярс Рудзитис - бывший юрист Вентспилсской городской думы от партии Лембергса "Для Латвии и Вентспилса", который в настоящее время приостановил свою деятельность в партии. Он избегал интервью с передачей в течение двух дней как лично, так и дистанционно, но позже ответил на письменные вопросы, что он не знает, был ли уже снят запрет KNAB на раскрытие содержания уголовных дел.

Однако вопросы De Facto относительно исполнения приказов прокуратуры, точнее, очевидного неисполнения, также остались без ответа. Уже в феврале De Facto записала, как после заседания правления партии "Для Латвии и Вентспилса" заместитель мэра Вентспилса Гунтис Блумбергс сел за руль симпатичного внедорожника Audi Q7. Теперь же передача выяснила, что этот автомобиль выпуска 2019 года также принадлежит Вентспилсской муниципальной полиции, которая купила его два года назад за 74,8 тысячи евро. В спецификации на новый легковой автомобиль указан класс автомобиля "большой внедорожник".

На этой неделе, когда Вентспилсская муниципальная полиция уже получила заявление прокурора о запрете передачи полицейских машин лицам, не являющимся сотрудниками муниципальной полиции, и проинформировала об этом правление думы, у Блумбергса все еще оставались ключи от Audi Q7, в этом убедилась передача.

По всем вопросам обращаться к 1-му заместителю председателя городской думы Янису Витолиньшу (LunV), заявил сам Блумбергс. Витолиньш, ознакомившись с заявлением прокурора, утверждает, что никаких нарушений в работе органов местного самоуправления нет.

В феврале, незадолго до визита KNAB в Вентспилс, De Facto также взяла интервью у Витолиньша и спросила о машине, которую использовал Лембергс, в том числе когда ездил в суд. Тогда возник вопрос о том, была ли Лембергсу передана в пользование машина муниципальной полиции. Он ответил: "Я не понимаю, о чем вы говорите. (...) Я знаю, что он водит свою машину, но вы можете задать ему эти вопросы". Однако Витолиньш не согласен с тем, что он солгал или утаивал информацию в то время, и утверждает, что не понимал сути проблемы - он думал, что это был один конкретный случай, который могли зафиксировать представителями оппозиции думы.

Теперь у Витолиньша есть объяснение, почему Лембергс приехал в суд на машине муниципальной полиции - это произошло в рамках его служебных обязанностей: "Лембергс также был обвиняемым в суде как должностное лицо, а не только как бизнесмен".

Но почему Вентспилсская муниципальная полиция должна покупать такую ​​дорогую, даже роскошную машину для нужд депутатов? Вице-мэры Витолиньш и Блумбергс в своих ответах подчеркивают, что автомобиль должен быть безопасным, потому что дорога в Ригу зимой не всегда хорошо чистится.

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