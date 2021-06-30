Нидерланды: Россия сымитировала атаку на военный корабль в Черном море

Инцидент произошел 24 июня, на следующий день после того, как британский военный корабль HMS Defender вошел в воды у аннексированного Россией Крыма.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд назвала действия России безответственными. "Evertsen имеет полное право там плавать, - сказала Бейлевелд. - Нет оправдания агрессивным действиям, которые увеличивают вероятность инцидентов".

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что направило к фрегату эсминцы, заметив, что военный корабль приближается к водам, которые Россия считает своими. По данным ведомства, военные самолеты проводили полет на безопасном от Evertsen расстоянии. Фрегат не вышел из нейтральных вод.

В прошлую среду более 20 российских самолетов и два судна береговой охраны следовали за британским военным кораблем HMS Defender, когда он пересекал воды у Крыма.