Ср, 30.06.2021
В кармане брюк Макафи была найдена предсмертная записка. Издание El Pais
Издание El Pais
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Нидерланды: Россия сымитировала атаку на военный корабль в Черном море

ФОТО: SIPA/Scanpix

Российские истребители подошли опасно близко к фрегату ВМС Нидерландов Evertsen в нейтральных водах Черного моря, а также устроили "имитацию атаки" на военный корабль, заявило во вторник, 29 июня, Министерство обороны Нидерландов.

Инцидент произошел 24 июня, на следующий день после того, как британский военный корабль HMS Defender вошел в воды у аннексированного Россией Крыма.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд назвала действия России безответственными. "Evertsen имеет полное право там плавать, - сказала Бейлевелд. - Нет оправдания агрессивным действиям, которые увеличивают вероятность инцидентов".

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что направило к фрегату эсминцы, заметив, что военный корабль приближается к водам, которые Россия считает своими. По данным ведомства, военные самолеты проводили полет на безопасном от Evertsen расстоянии. Фрегат не вышел из нейтральных вод.

В прошлую среду более 20 российских самолетов и два судна береговой охраны следовали за британским военным кораблем HMS Defender, когда он пересекал воды у Крыма.

Российское правительство заявило, что по британскому военному кораблю в Черном море были произведены предупредительные выстрелы, британское правительство утверждало, что никаких выстрелов не было.

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