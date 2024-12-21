В этом году в Латвии не было ни одной волны холода

Самая продолжительная волна тепла в 2024 году длилась 26 дней - она началась 3 сентября и завершилась 28 сентября. Вторая по продолжительности волна жары длилась 18 дней - с 16 мая по 2 июня. А в конце февраля - начале марта была 16-дневная волна тепла.

Из-за глобального потепления во всем мире растет число теплых дней и все чаще ставятся новые рекорды тепла. По данным LVĢMC, средняя температура воздуха в Латвии в 1991-2020 годах была на 1,1 градуса выше, чем в 1961-1990 годах. Прогнозируется, что в этом веке потепление станет еще более стремительным и средняя температура воздуха в Латвии может вырасти еще примерно на три градуса. Однако существует вероятность того, что при таянии ледников под влиянием глобального потепления и увеличении количества осадков могут остановиться морские течения в Атлантическом океане, что вызовет резкое падение температуры в Северной Европе.