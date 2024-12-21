Цель и цена наступления РФ в Донбассе: итоги 2024 года

О том, что наступающие российские силы "очень истощены", говорит и Маркус Райснер. Это же, по его словам, касается и ВСУ. Оценки экспертами потерь украинской стороны ниже, они исчисляются сотнями. При этом ресурс для мобилизации в РФ выше в разы. "Россия может призвать более миллиона, но ее проблема - способность баз комплектации обеспечить потребности армии", - считает Грабский. По его оценкам, эти возможности ограничены цифрой 300 тысяч, что сдерживает темпы российского наступления.

Ответственность за происходящее на поле боя "в равной степени лежит как на Украине, так и на Западе", который ее поддерживает, говорит Грабский. "Зачем мне десять танков Leopard, если у меня два экипажа?" - цитирует эксперт свою беседу осенью с одним из украинских командиров. Президент Владимир Зеленский регулярно упрекает Запад в недостаточных поставках Украине вооружений.

ВСУ хотят остаться в Курской области до прихода Трампа

Дональд Трамп Фото: BRIAN SNYDER/REUTERS

Несмотря на сложную ситуацию в Донбассе, Украина к концу года продолжает удерживать часть занятой в августе территории Курской области РФ. На итоговой пресс-конференции президент Путин не ответил на вопрос, когда Россия сможет освободить этот регион. Сергей Грабский считает, что курская операция ВСУ успешна хотя бы потому, что сдерживает 50-тысячную российскую группировку и уничтожает объекты на территории РФ.

Маркус Райснер полагает, что Украина будет пытаться остаться в Курской области как минимум до вступления в должность президента США Трампа, чтобы использовать это на переговорах. Более того, австрийский эксперт предположил, что Украина может попытаться непосредственно перед инаугурацией еще раз зайти на территорию России. В целом Райснер считает, что для успешного сдерживания продвижения России Украине нужны регулярные удары западным оружием - ракетами ATACMS и Storm Shadow. "Недостаточно наносить эффектные удары раз в две недели, это должны быть ежедневные удары по логистическим точкам россиян", - говорит эксперт. Пока, по его словам, этого не видно.

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