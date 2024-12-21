Фото Трагедия на рождественской ярмарке в Магдебурге: число погибших растет

Из 68 пострадавших 41 человек находится в тяжелом состоянии, сообщают источники.

В то же время портал "Медуза" со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что погибли пять человек.

Полиция арестовала нападавшего, 50-летнего врача из Саудовской Аравии, который на своем автомобиле въехал в толпу людей в пятницу вечером.

Пока следователи не уверены, могло ли нападение быть вдохновлено исламистами или оно связано с психологическими проблемами. "Мотивы пока неясны", - пишет еженедельник Der Spiegel.

Галерея: Место трагедии в Магдебурге

Ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Некоторые немецкие СМИ указали на предыдущие посты подозреваемого в социальных сетях, в которых он высказывал критические взгляды на ислам и даже предупреждал об опасности исламизации Германии.

В пятницу вечером черный BMW, за рулем которого находился злоумышленник, на большой скорости пронесся по традиционному рождественскому рынку в центре Магдебурга.

Как пишет местная газета Volksstimme, сообщения с места происшествия свидетельствуют, что нападавший явно пытался поразить как можно больше людей. По словам полиции, автомобиль проехал по ярмарке не менее 400 метров.

Подозреваемый, которого немецкие СМИ называют Талеб А., - врач-психиатр, проживающий в Германии с 2006 года и имеющий постоянный вид на жительство.

В заявлении, опубликованном на платформе X, правительство Саудовской Аравии выразило "солидарность с немецким народом и семьями жертв" и "подтвердило свое негативное отношение к насилию".

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