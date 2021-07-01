Женщина умерла от коронавируса после организованных работодателем курсов

Мужчина поделился с изданием "МК-Эстония" горем - он считает, что его супруга была бы жива, если бы ее работодатель не устроил в разгар пандемии очное обучение или хотя бы организовал всем сотрудникам вакцинацию от коронавируса.

Галина Шатская умерла 8 мая этого года. В декабре ей исполнилось бы 63 года, а летом они с супругом должны были отметить рубиновую свадьбу - 40 лет. Фактически Галина даже не входила в группу риска для вакцинации от коронавируса. Но, тем не менее, именно это заболевание стало причиной ее смерти. И ее супруг считает, что трагедии можно было бы избежать.

Если бы сделали тесты

"Жена работает в аэропорту. Работала, - осекается Геннадий Шатский. - Занималась проверкой пассажиров, которые вылетают. Работодатель, компания G4S, в конце марта организовал курсы для сотрудников, которые жене нужно было пройти. Отказаться было нельзя. Обучение проходило три дня и закончилось 26 марта".

Он говорит, что до курсов Галина никуда практически не ходила и всегда соблюдала все меры безопасности, связанные с пандемией.

"После курсов у жены поднялась температура. 29 марта она сдала тест, он оказался положительным, - продолжает Геннадий. - Я считаю, что заразилась жена именно на курсах. Их ведь можно было проводить онлайн или перенести на время, когда обстановка с коронавирусом улучшится. Или можно было хотя бы экспресс-тесты делать тем, кто пришел на курсы. Они продаются в аптеках и стоят не так дорого. Тогда выявили бы, кто положительный, и все, обучение не проводили. Я знаю, что в итоге там был еще один человек, который оказался больным».

Вдовец говорит, что обучение длилось часов по восемь, и все сидели в помещении в масках. Но на обеде неизбежно маски все снимали, коллеги общались, так, скорее всего, Галина и заразилась.

"Сначала она мучилась дома. Может, это и моя вина – надо было ее через день-два после положительного теста в больницу везти, все могло бы быть иначе. Но мы все сильны задним умом, - вздыхает мужчина. - Где-то 17 апреля жену забрали в больницу, потому что температура все держалась. Когда привезли, оказалось, что у нее функционирует всего 10% легких. Больница, затем реанимация, аппарат ИВЛ, на котором она провела дней 10, и 8 мая ее не стало".

Геннадий не хочет вступать в конфликт с работодателем супруги, тем более что тот помог с похоронами. В редакцию он обратился, чтобы рассказать свою историю и, возможно, спасти чью-то жизнь, если люди серьезнее начнут относиться к соблюдению противокоронавирусных мер.