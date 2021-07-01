Женщина умерла от коронавируса после организованных работодателем курсов

К слову, сам Геннадий коронавирусом тоже переболел - заразился от жены. Говорит, что в какой-то день хотел покурить, но не мог, начал сильно кашлять. Семейный врач отправил на тест, тот оказался положительным, а рентген показал правостороннюю пневмонию. Мужчина пропил курс антибиотиков, и уже через две недели был здоров.
"А жена не справилась, - вздыхает вдовец. - В душе пусто. В доме пусто. Просто давит все, но не могу никуда деться. Если бы не эти курсы, она была бы жива…".
Вакцину не предоставили
Руководитель авиационного отдела G4S Eesti Кристьян Саарик приносит искренние соболезнования близким Галины от лица фирмы - ее уход был очень неожиданным и печальным для коллег по G4S. Что касается ее заражения коронавирусом, то, по словам Саарика, к сожалению, невозможно определить, заразилась ли Галина коронавирусом до, во время или после курсов.
"Курсы проводились, потому что у G4S есть исходящие из закона обязательства обучать охранников авиационной безопасности, и это контролируется Транспортным департаментом, - объясняет Кристьян Саарик. - Мы должны проводить такое обучение, чтобы обеспечить защищенность полетов. Все тренинги по авиационной безопасности связаны с внутренней безопасностью, и по соображениям безопасности G4S не сможет проводить это обучение онлайн. План и организация курсов т. н. контактным методом были скоординированы Транспортным департаментом, который занимается сферой авиации в Эстонии".
Представитель G4S отмечает, что обучение проходило в большом, хорошо вентилируемом помещении площадью более десяти квадратных метров на каждого участника. Также использовались маски для лица и дезинфицирующие средства для рук.
Что касается вакцинации от коронавируса, руководитель авиационного отдела констатирует, что государство начало прививать работников передовой в феврале, но, к сожалению, авиационная охрана и сотрудники службы безопасности не входили в этот перечень.
"Если, например, в число работников передовой попали сотрудники AS Tallinna Lennujaam, то охранники авиационной безопасности G4S, которые работают в том же здании и контактируют с пассажирами, не попали в эту категорию. И Таллиннский аэропорт, и G4S запрашивали вакцинацию для авиационной охраны, - замечает Кристьян Саарик. - Кроме того, G4S запросил вакцины для сотрудников службы безопасности и авиационной охраны через Союз охранных предприятий Эстонии и Центральный союз работодателей. Вакцину от коронавируса нашим сотрудникам не предоставили".
Саарик добавляет, что в марте многие люди получили вакцину через своего семейного врача. В первую очередь это люди из группы риска и пожилые люди.
"Об этой возможности мы также говорили во внутренней коммуникации компании. Неизвестно, обращалась ли Галина к семейному врачу и что ей ответили", - подытоживает представитель G4S.
Расходы возмещает работодатель
Присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex говорит, что, если человек заразился чем-то на работе, это можно расценивать как несчастный случай на работе. Работодатель обязан расследовать такие случаи и акты о результатах таких действий отправлять в Трудовую инспекцию, а в случае смерти работника - незамедлительно сообщать в полицию.