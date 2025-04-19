Профессор Данилан о Пасхе, Ozempic и "Богине глюкозы"

У кого, как не у профессора, гастроэнтеролога Анатолия Данилана спрашивать совета о том, как на переесть, как с умом подготовиться к пляжному сезону, и какие из популярных сейчас методов похудения действительно стоит принять во внимание, а какие - полная ерунда?