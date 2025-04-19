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Профессор Данилан о Пасхе, Ozempic и "Богине глюкозы"

Перевод: rus.tvnet.lv
Анатолий Данилан
Анатолий Данилан Фото: Jānis Škapars, TVNET kolāža

У кого, как не у профессора, гастроэнтеролога Анатолия Данилана спрашивать совета о том, как на переесть, как с умом подготовиться к пляжному сезону, и какие из популярных сейчас методов похудения действительно стоит принять во внимание, а какие - полная ерунда?

К. Вилите: Весной особенно у дам особо обостряется проблема похудения и стройности, надвигается пляжный сезон, хочется влезть в купальник и красивое платье. Есть ли какая-то магическая формула, как это сделать?

А. Даниланс: Знаете, у меня есть такая формула! Впрочем, ее нужно соблюдать весь год и результат будет. Нужно соблюдать пять основных принципов!

Первый: есть нужно регулярно, есть нужно со вкусом, не нужно пытать себя питанием! Второй...

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