Профессор Данилан о Пасхе, Ozempic и "Богине глюкозы"

У кого, как не у профессора, гастроэнтеролога Анатолия Данилана спрашивать совета о том, как на переесть, как с умом подготовиться к пляжному сезону, и какие из популярных сейчас методов похудения действительно стоит принять во внимание, а какие - полная ерунда?
К. Вилите: Весной особенно у дам особо обостряется проблема похудения и стройности, надвигается пляжный сезон, хочется влезть в купальник и красивое платье. Есть ли какая-то магическая формула, как это сделать?
А. Даниланс: Знаете, у меня есть такая формула! Впрочем, ее нужно соблюдать весь год и результат будет. Нужно соблюдать пять основных принципов!