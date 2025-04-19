Здоровье костей и суставов: что делать, чтобы обеспечить свободу движений в будущем?

Обычно задумываться о здоровье костей и суставов начинаем только тогда, когда возникает боль или дискомфорт. Однако, на самом деле о здоровье следует заботиться гораздо раньше - даже когда нет никаких проблем - чтобы как можно дольше сохранить способность организма свободно двигаться, функционировать, заниматься спортом и жить полноценной жизнью.
Как можно поддержать здоровье костей и суставов в повседневной жизни, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
"Чем раньше займемся профилактикой, тем больше шансов замедлить или даже предотвратить износ костей и суставов", - подчеркивает Озолиня. Она напоминает, что важны как сбалансированное питание и регулярная физическая активность, так и дополнительная поддержка в виде пищевых добавок, особенно если в ежедневном рационе не хватает определенных питательных веществ.
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