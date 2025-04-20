Как латвийского дизайнера уличили в продаже продукции с AliExpress в несколько раз дороже

История получила довольно широкий резонанс: "Сажусь в такси, и таксист такой: "Ой, а я вас знаю". Я говорю: "Да?". Думаю, сейчас скажет, наверное, "я по вашему видео учил латышский язык", а он такой: "Да я вас в Instagram видел. Ну, историю с шубой".

В декабре 2024 года Диана Карпова рассказала, что она заказала шубу за 560 евро у модного латвийского дизайнера. С нее сняли мерки, уточнили желаемый цвет и сказали, что шуба будет готова через 14 дней.

Диана Карпова Фото: Lauris Galsons / TVNET GRUPA

Блогер была довольна покупкой, пока не узнала, что точно такую же шубу можно купить на AliExpress, но только не за 560, а за 188 евро со скидкой. Более подробно об этом мы писали здесь.

Сначала дизайнер оправдывалась, что шуба произведена в Латвии, что если она перешила бирку, то это уже производитель "Латвия". Диана пыталась найти такой закон в Латвии, но не нашла. После дизайнер начала рассказывать, что шубы шьют в Турции по их заказу.

Диана просила просто вернуть разницу в стоимости шубы. Но дизайнер не признавалась, что это AliExpress, и вернула ей всю сумму, но забрала шубу: "Я уже интереса ради думаю - закажу я эту шубу с AliExpress себе. И они были просто идентичны!".



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