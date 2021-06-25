Чт, 1.07.2021
У противников вакцинации есть возможности получить все те же привилегии, которые полагаются вакцинированным. Однако они считают, что им это полагается просто так - за красивые глаза. Их оружие - дезинформация, недостижимый коллективный иммунитет и откровенная глупость. Их заложники - это вся остальная страна. Том Лусис, журналист TVNET
Том Лусис, журналист TVNET
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В России - рекордная смертность от ковида третий день подряд. В Москве уже началась ревакцинация.

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В России – рекордная смертность от ковида третий день подряд
  • В Беларуси продолжаются обыски
  • В Украине началась земельная реформа
  • Китай празднует столетие Коммунистической партии

В России третий день рекордная смертность от коронавируса. За последние сутки умерли 672 человека. Число новых заболевших также растет - оперативный штаб зафиксировал 23 тысячи новых случаев - это максимум с середины января. В Москве с сегодняшнего дня начали ревакцинацию от коронавируса - люди, получившие уже две дозы препарата, теперь могут записаться на третью.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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