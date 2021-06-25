В России - рекордная смертность от ковида третий день подряд. В Москве уже началась ревакцинация.
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В России третий день рекордная смертность от коронавируса. За последние сутки умерли 672 человека. Число новых заболевших также растет - оперативный штаб зафиксировал 23 тысячи новых случаев - это максимум с середины января. В Москве с сегодняшнего дня начали ревакцинацию от коронавируса - люди, получившие уже две дозы препарата, теперь могут записаться на третью.
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Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.