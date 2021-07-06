Водитель грузовика потерял управление на улице Барона и врезался в светофор

Местные жители были удивлены случившимся и подошли к водителю машины, чтобы спросить, не нужна ли ему помощь.

Было очевидно, что необходимо вызвать скорую помощь, так как водитель не мог общаться с окружающими. На место происшествия была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), а пострадавшего поместили в служебный автомобиль. Позже полиция подтвердила, что водитель был трезв, а авария была вызвана заболеванием, которое сыграло с мужчиной злую шутку.

"Алкоголя обнаружено не было. Водителю стало плохо, врачи оказали ему медицинскую помощь", - поясняют в полиции.

Программа напоминает, что всем водителям, особенно более старшего возраста, необходимо уделять внимание состоянию своего здоровья, чтобы обеспечить безопасность на дороге как для себя, так и для окружающих.