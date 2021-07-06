Ср, 7.07.2021
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Водитель грузовика потерял управление на улице Барона и врезался в светофор

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Во вторник, 6 июля, в центре Риги, на улице Кришьяна Барона, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes. Его водитель не справился с управлением и врезался в столб светофора, сообщает программа Degpunktā.

Местные жители были удивлены случившимся и подошли к водителю машины, чтобы спросить, не нужна ли ему помощь.

Было очевидно, что необходимо вызвать скорую помощь, так как водитель не мог общаться с окружающими. На место происшествия была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), а пострадавшего поместили в служебный автомобиль. Позже полиция подтвердила, что водитель был трезв, а авария была вызвана заболеванием, которое сыграло с мужчиной злую шутку.

"Алкоголя обнаружено не было. Водителю стало плохо, врачи оказали ему медицинскую помощь", - поясняют в полиции.

Программа напоминает, что всем водителям, особенно более старшего возраста, необходимо уделять внимание состоянию своего здоровья, чтобы обеспечить безопасность на дороге как для себя, так и для окружающих.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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