В парке развлечений ABpark выступили известные группы. Организаторы заявили, что это был не концерт

Комментарий Министерства культуры

Ведомство в ответ на прозвучавшую информацию о том, что 25 июля в парке развлечений Avārijas brigāde состоялось массовое мероприятие, в рамках которого его организаторы не проверяли у участников сертификаты Covid-19, уже обратилось в Министерство внутренних дел и Государственную полицию.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства культуры Литы Кокале, Минкульт призвал Министерство внутренних дел и Госполицию оценить, соблюдают ли и каким образом организаторы указанного публичного мероприятия меры безопасности в отношении Covid-19.

Комментарий Госполиции

Как сообщили LETA в управлении по связям с общественностью Государственной полиции, в воскресенье с 10 до 23 часов в парке развлечений Ледманской волости прошло мероприятие под открытым небом.

В течение дня полицейские Государственной полиции и Лиелвардского самоуправления проводили проверки и следили за общественным порядком с точки зрения соблюдения эпидемиологических требований.

С 21 до 22 часов на территории парка развлечений прошел концерт, во время которого могли быть нарушены требования эпидемиологической безопасности.

В связи с происшествием возбуждено дело об административном правонарушении, собираются и оцениваются материалы, в том числе видео и фото, а также определяется ответственность организатора.

Комментарий Avārijas brigāde

Организаторы мероприятия Avārijas brigāde указали на домашней странице, что услуги парка аттракционов предоставляются в соответствии с действующими Правилами Кабинета Министров № 360 "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", которые определяют предоставление хозяйственных услуг, связанных с работой открытых парков развлечений.

Согласно информации, опубликованной Центром профилактики и контроля заболеваний, оказание индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами под открытым небом, в том числе в аквапарках, центрах развлечений и аттракционов, батутных парках, разрешено.

Мартиньш Брезауцкис, совладелец и руководитель компании Latvian amusement agency, управляющей Аvārijas brigāde, подчеркнул LETA, что в воскресенье в парке развлечений концерта в традиционном понимании не было. "Билеты на концерт отдельно не продавались. Это было обычное развлечение, и была еще живая музыка", - пояснил Брезауцкис, отметив, что соответствующие постановления Кабинета министров не определяют, какую музыку можно играть в парках развлечений - живую или в записи.