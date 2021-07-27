Диспетчер, сажавший самолет Ryanair в Минске, покинул Беларусь

Коллеги Галегова потеряли с ним связь, когда он не вышел на работу из отпуска, который закончился в начале июля. В самой "Белаэронавигации" сначала заявили, что диспетчер в отпуске, но потом подтвердили, что отдел кадров пытался с ним связаться и узнать о его местонахождении.

Один из коллег Галегова, работавшего в "Белаэронавигации" с 2010 года, предположил, что "он просто перестраховался и уехал", другой же отметил, что он может находиться у родственников в Грузии - оттуда он переехал в Беларусь.

"Наша нива" сообщает, что Галегов и его жена удалили свои аккаунты во всех соцсетях.

Напоминаем, что 23 мая, в аэропорту Минска совершил посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.

После посадки самолета бомбы не обнаружили. Власти Беларуси задержали летевших этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу. Их обвинили в разжигании вражды и массовых беспорядках. После нескольких недель в СИЗО их поместили под домашний арест, белорусский СК сообщал, что они заключили сделку со следствием и дают признательные показания.