Вс, 23.05.2021
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Эвия Ливчане, врач - переболевшая Covid-19
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Резко изменив курс, в Минске приземлился самолет Ryanair Афины - Вильнюс. На борту был оппозиционный журналист

ФОТО: скриншот

В аэропорту Минска совершил посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.

Журналистам Onliner в пресс-службе Национального аэропорта сказали, что пилоты подали сообщение о минировании.

Пассажиров сняли с рейса и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич и был задержан.

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Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что сигнал о минировании не подтвердился.

Но сказать, когда самолет полетит по маршруту, не смогли. Ведь "продолжаются проверочные мероприятия, которые предусмотрены в таких случаях".

Как сообщил Telegram-канал Пул первого, для сопровождения пассажирского самолета в минский аэропорт был поднят в небо истребитель МиГ-29.

Отмечается, что это было сделано по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Роман Протасевич, как и Степан Путило, был объявлен в межгосударственный розыск. Протасевича и Путило обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, - ст. 293, ст. 342, а также в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130) УК.

Их внесли в "Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности". За это может грозить смертная казнь.

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