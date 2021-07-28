Стала известна причина аварии парома, на борту которого находилась президент Эстонии

По словам члена правления и руководителя судоходства TS Laevad Гульдара Кивро, комиссия по внутреннему расследованию аварии парома "Тылль" сегодня пришла к выводу, что авария произошла не по вине человека:

"Мы изучили все имеющиеся у нас материалы в связи с аварией с паромом "Тылль". Основываясь на них, мы можем сделать вывод, что старший штурман, который управлял паромом, сделал все со своей стороны, чтобы остановить судно".

"Все указывает на то, что авария произошла в результате технической неисправности. Какой именно произошел сбой, покажет дальнейшее расследование", - добавил Кивро.

Расследование началось с внутреннего дознания, которое показало, что авария произошла из-за технической неисправности. К дальнейшим расследованиям будут привлечены все производители используемых устройств.

Как известно TS Laevad, Центр расследований в области безопасности, с которым компания всячески сотрудничает для выяснения причин аварии, также инициирует независимое расследование. Свое расследование проводит и отдел безопасности Транспортного департамента Эстонии.

Во момент аварии на мостике парома "Тылль" не было посторонних.

TS Laevad предоставит дополнительную информацию для дальнейшего расследования в течение новой недели.

Следственный центр безопасности (OJK) инициировал расследование обстоятельств инцидента с паромом Tõll в порту Куйвасту 21 июля, когда произошло столкновение судна с причалом.

"Происшествие с паромом Tõll не было очень тяжелым происшествием, однако на основании собранных на сегодняшний день данных и полученной от судовой компании TS Laevad OÜ информации мы все же решили инициировать расследование, чтобы выяснить обстоятельства и причины несчастного случая, в том числе, принципиально важные причины", - пояснил BNS руководитель центра Рене Арикас.

"Сейчас мы собираем дополнительные сведения, чтобы получить как можно более подробный обзор происшествия. Часть запрошенных нами данных пока либо отсутствует, либо не предоставлена нам. Поэтому у нас нет полного обзора того, что предшествовало аварии и что произошло в ее результате", - отметил Арикас.

По его словам, расследующие инцидент специалисты работают во имя того, чтобы повысить безопасность работы грузо-пассажирских паромов и избежать повторение подобных происшествий.

Следственный центр безопасности (OJK) является структурным подразделением Министерства экономики и коммуникаций. В его компетенцию входит расследование тяжких происшествий с судами под эстонским флагом, с судами в территориальных водах Эстонии и инцидентами с водными транспортными средствами, затрагивающими важные интересы Эстонии.

Центр занимается расследованием обстоятельств, причин и последствий несчастий, вырабатывает меры предотвращения их повторений. Вместе с тем, центр OJK не занимается поиском виновным и взысканием ответственности за инциденты.

Хельме интересовался президентом

Вице-председатель EKRE Март Хельме интересовался, правда ли, что президент Керсти Кальюлайд посещала капитанский мостик до аварии, а капитан в момент аварии покинул мостик, чтобы проводить главу государства в свой кабинет.