Пт, 30.07.2021
Кроме того, все накопившееся недоверие к государственной власти, возможно, даже частично унаследованное с советских времен. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

☀️ Можно ли, загорая, накопить витамин D на долгий зимний сезон? Спойлер: нет. Но как тогда это сделать?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/STEKLO

Многие жители Латвии убеждены: проводя летом больше времени на солнце, они "напитываются" витамином D, чтобы без его дефицита пережить долгий серый зимний сезон. Многие даже специально не пользуются солнцезащитным кремом, потому что знают: он создает барьер, мешающий синтезу витамина D в организме. "Но все, что можно заработать таким способом - это меланома", - предупреждает Ксения Андриянова, известный специалист по питанию, лектор Рижского университета имени П. Страдиня.

О дефиците витамина D у жителей северных стран и о его огромном значении для здоровья не слышал только ленивый: 7 из 10 латвийцев (74%) знают, что витамин D нужно употреблять в течение всего года - и летом, и зимой. Однако больше трети (37%) жителей Латвии убеждены, что его можно синтезировать в достаточном количестве, проводя много времени на солнце.

"Действительно, витамин D очень важен: его недостаток приводит к целому ряду проблем, например:

  • возникает хрупкость костей и, как следствие, переломы среди людей старшего поколения;
  • более слабое общее состояние иммунной системы;
  • более высокий риск возникновения определенных онкологических заболеваний, чем у тех, кто дефицита не испытывает;
  • более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

К тому же в 2020 году было проведено исследование о взаимосвязи уровня витамина D в организме и Covid-19: оказалось, что дефицит витамина D связан с более тяжелым течением болезни, - рассказывает лектор РСУ. - Однако это нужно понимать правильно - это не означает, что витамин D лечит Covid-19".

Без сомнения, длительное пребывание на солнце, да еще и без солнцезащитного крема, ни к чему хорошему не приведет. "Так можно заработать разве что меланому", - поясняет эксперт, добавляя, что, к сожалению, даже летом многие испытывают в нем недостаток, поскольку продолжают проводить много времени в закрытых помещениях и автомобилях, не говоря уже о холодном сезоне, когда в наших широтах в принципе невозможно получить достаточно витамина D из-за серой погоды и облаков. "Кроме того, накопить витамин D в таких количествах, чтобы его хватило на зиму, в наших широтах невозможно. Уже за 15, максимум 30 дней, запасы витамина D, синтезированного нашим организмом из еды или в результате пребывания на солнце, уменьшаются вдвое, а затем продолжают сокращаться. Стоит всерьез задуматься, стоят ли призрачные надежды накопить достаточно этого витамина реального риска заработать меланому от длительного пребывания на солнце".

Опрос Oilesen D3 и исследовательского бюро Norstat Latvija также показал, что каждый 10-й латвиец (11%) считает, что витамин D синтезируется, даже когда человек сидит у закрытого окна. "Это, конечно, не так. Больше того, мы можем недополучать витамин D, даже пребывая на улице - и виной тому будет угол, под которым падают солнечные лучи. Оптимальным этот показатель в Латвии бывает лишь с мая до августа, поэтому при современном образе жизни без необходимости принимать витамин D дополнительно не обойтись почти никому, поскольку доказано, что дефицит витамина D наблюдается у 64,4% латвийцев", - поясняет К. Андриянова.

Как же безопасно восполнять запасы витамина D? Специалист по питанию рассказывает:

1. При идеальных обстоятельствах 10-15 минут прямого солнечного света, попадающего на голые участки тела, несколько раз в неделю помогут произвести почти весь необходимый организму витамин D. К сожалению, "идеальные обстоятельства" зависят от целого ряда факторов: время года, время суток, место вашего проживания, облачность и даже загрязнение влияют на количество УФ-излучения, попадающего на вашу кожу. Таким образом, летом жариться на солнце нет никакой нужды - 10-15 минут для синтеза витамина D хватает, а накопить впрок его практически невозможно, ну, а зимой - бесполезно: интенсивность солнечного света недостаточна. Гарвардская медицинская школа доказала: в странах, расположенных севернее 37-й северной широты (а это все европейские страны севернее Италии), солнечного света для синтеза витамина D хватает только летом - и то не всегда.

2. Витамин D также содержится в продуктах, однако их выбор не слишком широк и для достижения положительного эффекта нужно тщательно следить за их наличием в рационе питания:

  • печень трески;
  • лосось;
  • рыба-меч;
  • тунец;
  • сардины;
  • говяжья печень;
  • яичный желток.

К сожалению, латвийцы едят патологически мало рыбы - и это наша большая беда.

3. Пищевые добавки. "Поскольку не всегда возможно достичь оптимального уровня витамина D в организме посредством правильного питания и безопасного пребывания на солнце, задачу можно решить дополнительным приемом витамина D - разумеется, проконсультировавшись со своим врачом. Самые популярные дозировки витамина D - 1000, 2000 и 4000 МЕ в день, и для того, чтобы понять, какая дозировка нужна именно вам, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Например, 4000 МЕ в день обычно назначается в случае серьезного дефицита витамина D, в уже солидном возрасте и/или при хронических заболеваниях, но бывает и такое, что человек нуждается в еще большем количестве витамина D", - поясняет Ксения Андриянова.


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