☀️ Можно ли, загорая, накопить витамин D на долгий зимний сезон? Спойлер: нет. Но как тогда это сделать?

Опрос Oilesen D3 и исследовательского бюро Norstat Latvija также показал, что каждый 10-й латвиец (11%) считает, что витамин D синтезируется, даже когда человек сидит у закрытого окна. "Это, конечно, не так. Больше того, мы можем недополучать витамин D, даже пребывая на улице - и виной тому будет угол, под которым падают солнечные лучи. Оптимальным этот показатель в Латвии бывает лишь с мая до августа, поэтому при современном образе жизни без необходимости принимать витамин D дополнительно не обойтись почти никому, поскольку доказано, что дефицит витамина D наблюдается у 64,4% латвийцев", - поясняет К. Андриянова.

Как же безопасно восполнять запасы витамина D? Специалист по питанию рассказывает:

1. При идеальных обстоятельствах 10-15 минут прямого солнечного света, попадающего на голые участки тела, несколько раз в неделю помогут произвести почти весь необходимый организму витамин D. К сожалению, "идеальные обстоятельства" зависят от целого ряда факторов: время года, время суток, место вашего проживания, облачность и даже загрязнение влияют на количество УФ-излучения, попадающего на вашу кожу. Таким образом, летом жариться на солнце нет никакой нужды - 10-15 минут для синтеза витамина D хватает, а накопить впрок его практически невозможно, ну, а зимой - бесполезно: интенсивность солнечного света недостаточна. Гарвардская медицинская школа доказала: в странах, расположенных севернее 37-й северной широты (а это все европейские страны севернее Италии), солнечного света для синтеза витамина D хватает только летом - и то не всегда.

2. Витамин D также содержится в продуктах, однако их выбор не слишком широк и для достижения положительного эффекта нужно тщательно следить за их наличием в рационе питания:

печень трески;

лосось;

рыба-меч;

тунец;

сардины;

говяжья печень;

яичный желток.

К сожалению, латвийцы едят патологически мало рыбы - и это наша большая беда.