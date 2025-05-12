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Маркус Рива в Талси, Галкин в Ганновере, а Лева Би-2 в Афинах

Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители шоу-бизнеса провели свои выходные.

Потап поздравлял маму

София Стужук и ее День матери

Андрей Макаревич выпустил мини-альбом

Алла Пугачева посетила концерт дочери на Кипре

Максим Галкин в Ганновере

Светлана Лобода снимала видеоролики

Микс Галвановскис болел за сборную Латвии по хоккею

Элина Глузунова обедала

Маркус Рива был в Талси

Катрина Гупало выступала

Эмили Ратаковски гуляла

Лева Би-2 в Афинах

Божена Рынска показала дочь

Рената Литвинова доставала сигарету из туфли

Евгений Чичваркин показал детей

Интарс Бусулис был на радио

Лайма Вайкуле приглашала на свой концерт

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