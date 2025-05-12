Маркус Рива в Талси, Галкин в Ганновере, а Лева Би-2 в Афинах

Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители шоу-бизнеса провели свои выходные.
Потап поздравлял маму
София Стужук и ее День матери
Андрей Макаревич выпустил мини-альбом
Алла Пугачева посетила концерт дочери на Кипре
Максим Галкин в Ганновере
Светлана Лобода снимала видеоролики
Микс Галвановскис болел за сборную Латвии по хоккею
Элина Глузунова обедала
Маркус Рива был в Талси
Катрина Гупало выступала
Эмили Ратаковски гуляла
Лева Би-2 в Афинах
Божена Рынска показала дочь
Рената Литвинова доставала сигарету из туфли
Евгений Чичваркин показал детей
Интарс Бусулис был на радио
Лайма Вайкуле приглашала на свой концерт
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