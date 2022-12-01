Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет и как вообще человек приходит к такому решению?

Подруга примерно в то же время примерно в такой же ситуации завела кошку. Я чувствовала себя очень хорошо. К тому же некоторое время назад со мной произошел один поучительный, токсичный случай - мужчина, который сел мне на шею.

После четырех лет совместной жизни я выставила его за дверь, и это был чертовски счастливый день. И так я продолжала жить, одинокая и счастливая, болтая со взрослым ребенком по Скайпу.