Как улучшить состояние кожи весной: шаг за шагом – от тусклой к сияющей

Весной кожа часто выглядит тусклой, сухой и чувствительной. Ещё недавно мы прятали лица под шарфами и капюшонами, а теперь ей предстоит адаптироваться к яркому солнцу и ветреной погоде. Что делать, если отражение в зеркале совсем не радует? Консультант по красоте Apotheka Арта Богданова рассказывает, как шаг за шагом оживить кожу весной и вернуть ей сияние.
Что происходит с кожей зимой?
Зимой кожа подвергается сразу нескольким неблагоприятным факторам. Холодный воздух, сухость в помещениях из-за центрального отопления, низкая влажность и дефицит витамина D - все это приводит к обезвоживанию, трещинам и раздражению кожи. Кроме того, в холодное время года мы чаще используем плотные, насыщенные средства, которые весной могут перегружать кожу. Естественная защита и способность к регенерации в этот период также ослабевают.
"После зимы кожа часто бывает серой и тусклой. Из-за недостатка влаги она становится грубой, а также часто люди жалуются на растрескивание или шелушение кожи",
говорит консультант по красоте Apotheka Арта Богданова.
Детокс кожи весной
Весной важно пересмотреть привычный уход за кожей. Арта Богданова рекомендует перейти на более деликатные очищающие средства с мягкими кислотами и обязательно включить в рутину тоник с увлажняющими и успокаивающими компонентами: "Весной кожа особенно нуждается в балансе — в бережном очищении и активных веществах, стимулирующих ее обновление. Очищение должно быть щадящим: выбирайте формулы, которые не нарушают кожный барьер, но эффективно удаляют загрязнения, ороговевшие клетки и "зимние" накопления".
Сейчас самое время включить в состав эксфолианты с AHA- или PHA-кислотами, которые способствуют обновлению кожи, но в умеренных количествах — чрезмерное отшелушивание может вызвать раздражение".
Основа основ – увлажнение
Увлажнение – основа здоровой кожи, а после зимы оно становится еще важнее. Весной особенно важно выбирать средства, которые помогают удерживать влагу — с гиалуроновой кислотой, глицерином и керамидами в составе. Зимние насыщенные кремы и масла могут оказаться слишком тяжёлыми в тёплое время года: кожа становится более активной и нуждается в лёгких текстурах, которые не перегружают её, позволяют дышать и уменьшают риск закупорки пор и воспалений.
Идеально, если весной средства по уходу за кожей будут иметь более легкую консистенцию – гель или эмульсию, так как они лучше подходят для более теплой погоды.
"Весной рекомендуется перейти на более легкие увлажняющие средства, освежить кожу тоником, ввести в уход антиоксиданты – например, витамин С, который улучшает сияние кожи и защищает от загрязнений. Утро можно начинать с увлажняющей сыворотки и легкого крема. Вечером – с более питательного крема, который помогает коже восстанавливаться за ночь. Если кожа очень сухая, масла для лица также будут полезны, но важно, чтобы они наносились на влажную кожу", - советует Арта Богданова.
Питание для здоровья кожи
Одного внешнего ухода недостаточно, чтобы кожа сияла. Весной также следует подумать о питании. Витамины А, С, Е и жирные кислоты Омега-3 являются важными ингредиентами для здоровья кожи, которые регенерируют клетки, защищают от окислительного стресса и способствуют синтезу коллагена.
"После зимы также часто наблюдается нехватка витаминов группы В и железа, что отражается на состоянии кожи, волос и ногтей. Качественные пищевые добавки помогают быстрее восстановить баланс кожи", – подчеркивает Арта Богданова.
Консультант по красоте рекомендует обратить особое внимание на прием витамина D: "Витамин D необходим не только для иммунитета, но и для здоровья кожи. В Латвии влияние солнца недостаточно большую часть года, поэтому рекомендуется продолжать его употребление весной и летом".
Важно пить достаточно воды и выбирать напитки, обогащенные витаминами, например, травяные чаи или березовый сок. Арта Богданова рекомендует:
"Чтобы восстановить силы, важно пить достаточно жидкости и выбирать напитки, которые не только освежают, но и помогают восстановить минеральный баланс. Вода и различные травяные чаи - отличный выбор".
Защита – SPF даже на мартовском солнце
Весеннее солнце может показаться безобидным, но УФ-излучение круглый год делает свое черное дело. Кожа, которая после зимы становится более чувствительной и тонкой, легче повреждается.
Поэтому следует помнить, что ежедневное использование солнцезащитного крема важно не только летом, но и ранней весной.
Арта Богданова предупреждает: "Пигментационные пятна часто начинают появляться именно весной - после агрессивных зимних процедур или применения кислот. SPF 30 - это минимум, который я рекомендую использовать каждому взрослому человеку ежедневно, особенно для лица, шеи и декольте".
Когда следует обратиться к специалисту?
Если состояние кожи не улучшается даже после изменения режима ухода, это может быть признаком необходимости консультации дерматолога.
Постоянное покраснение, воспаление, сыпь или изменения пигментации могут указывать на более глубокие проблемы.
Арта Богданова добавляет: "Уходовая косметика – очень мощный инструмент на пути к красивой коже, но бывают случаи, когда нужна и профессиональная помощь. Весна – хорошее время для посещения косметолога или дерматолога, чтобы оценить состояние кожи и скорректировать уход".
Кожа после зимы подобна цветку, ожидающему тепла и света – при правильном уходе он расцветет. Легкими, продуманными изменениями в распорядке дня, соответствующей защитой и питанием можно помочь коже восстановить баланс и сияние весной.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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