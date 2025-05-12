Как улучшить состояние кожи весной: шаг за шагом – от тусклой к сияющей

Сейчас самое время включить в состав эксфолианты с AHA- или PHA-кислотами, которые способствуют обновлению кожи, но в умеренных количествах — чрезмерное отшелушивание может вызвать раздражение".

Основа основ – увлажнение

Увлажнение – основа здоровой кожи, а после зимы оно становится еще важнее. Весной особенно важно выбирать средства, которые помогают удерживать влагу — с гиалуроновой кислотой, глицерином и керамидами в составе. Зимние насыщенные кремы и масла могут оказаться слишком тяжёлыми в тёплое время года: кожа становится более активной и нуждается в лёгких текстурах, которые не перегружают её, позволяют дышать и уменьшают риск закупорки пор и воспалений.

Идеально, если весной средства по уходу за кожей будут иметь более легкую консистенцию – гель или эмульсию, так как они лучше подходят для более теплой погоды.

"Весной рекомендуется перейти на более легкие увлажняющие средства, освежить кожу тоником, ввести в уход антиоксиданты – например, витамин С, который улучшает сияние кожи и защищает от загрязнений. Утро можно начинать с увлажняющей сыворотки и легкого крема. Вечером – с более питательного крема, который помогает коже восстанавливаться за ночь. Если кожа очень сухая, масла для лица также будут полезны, но важно, чтобы они наносились на влажную кожу", - советует Арта Богданова.

Питание для здоровья кожи