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Гороскоп на неделю с 12 по 18 мая: полнолуние в Скорпионе и агрессивный Меркурий - время переоценки и пробуждения

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/mythologyart-34077399

Полнолуние в Скорпионе 12 мая высветит глубокие эмоции и скрытые мотивы, побуждая к внутренним изменениям и освобождению от прошлого. Это время, когда стоит быть особенно внимательными к своим чувствам и интуиции, предупреждают астрологи.

17 мая Солнце соединится с Ураном в Тельце, что может привести к неожиданным событиям и озарениям, особенно в сферах, связанных с финансами и личными ценностями. Этот аспект способствует инновациям и внезапным переменам, поэтому важно быть гибкими и открытыми к новым возможностям.

В течение недели также будут ощутимы напряженные аспекты между Меркурием и Плутоном, а также Меркурием и Марсом, что может вызывать ментальное волнение и провоцировать конфликты. Рекомендуется избегать импульсивных решений и быть осторожными в общении, особенно в середине недели.

В целом эта неделя потребует осознанности, готовности к изменениям и умения адаптироваться к новым обстоятельствам. Используйте это время для внутренней работы, освобождения от старых шаблонов и подготовки к новым начинаниям.

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Овен, Телец, Близнецы
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