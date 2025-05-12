Гороскоп на неделю с 12 по 18 мая: полнолуние в Скорпионе и агрессивный Меркурий - время переоценки и пробуждения

17 мая Солнце соединится с Ураном в Тельце, что может привести к неожиданным событиям и озарениям, особенно в сферах, связанных с финансами и личными ценностями. Этот аспект способствует инновациям и внезапным переменам, поэтому важно быть гибкими и открытыми к новым возможностям.

В течение недели также будут ощутимы напряженные аспекты между Меркурием и Плутоном, а также Меркурием и Марсом, что может вызывать ментальное волнение и провоцировать конфликты. Рекомендуется избегать импульсивных решений и быть осторожными в общении, особенно в середине недели.

В целом эта неделя потребует осознанности, готовности к изменениям и умения адаптироваться к новым обстоятельствам. Используйте это время для внутренней работы, освобождения от старых шаблонов и подготовки к новым начинаниям.