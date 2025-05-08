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Пугачева не посетит в фестиваль Вайкуле, а дверь Оксимирона подожгли?

Слухи недели
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В Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры Оксимирона?
Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и София Ротару
Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и София Ротару Фото: кадр из видео/ Instagram/ коллаж RUS TVNET

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в Сети активно пишут об Алле Пугачевой, Оксимироне и Софии Ротару.

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

  1. В Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры Оксимирона?
  2. У Софии Ротару больше нет квартиры в центре Москвы?
  3. Алла Пугачева не посетит фестиваль Лаймы Вайкуле?

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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В Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры Оксимирона?
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