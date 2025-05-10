Сандис Озолиньш: "Было нелегко признать - я алкоголик"

Латвийская легенда хоккея Сандис Озолиньш в разговоре с Ievas Stāsti открыто рассказал о том, что побудило его отказаться от алкоголя и как удалось это сделать.
Сандис Озолиньш рассказал журналу, что решил отказаться от алкоголя в возрасте 33 лет, так как почувствовал, что в его жизни начали меняться приоритеты.
"Алкоголь нанес большой вред моей повседневной жизни - мешал карьере, семейной жизни, вызывал и другие проблемы, и что-то нужно было менять".
Озолиньш рассказал, что ему помогло содружество Анонимных алкоголиков, которое он начал посещать в США.
"Было нелегко признать - я алкоголик. Это очень трудный путь", - открыто рассказал Сандис.
Он отметил, что те, кто изменил свой образ жизни, осознают все ценность и пользу, поэтому сейчас могут улыбнуться по поводу того, насколько тяжело было сначала. "Мне годами было нелегко это принять. Этот процесс - больше чем прочитать статью, книгу, так как нужен ряд определенных действий, чтобы человек достиг того, чего хочет", - сказал Озолиньш.
Сандис Озолиньш рассказал изданию, что осознает факт, что у человека есть тенденция искать точку отсчета, поэтому он начал употреблять алкоголь, чтобы снять с себя ответственность.
"Он думает - со мной все в порядке, но есть какие-то обстоятельства, которые довели меня до этой точки. Я принял это как факт, осознаю и считаю это точкой отсчета.
Я не анализировал причины, поэтому с этим мне легко. Мне не надо ни с кем ссориться, не надо никому доказывать свою правоту. У Анонимных алкоголиков свои правила, и я пытаюсь придерживаться их", - поделился легендарный спортсмен.
Как известно, Сандис Озолиньш - атакующих защитник с самым длинным послужным списком среди латышей в НХЛ, обладатель Кубка Стэнли, а теперь и скаут клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш".
В этом году чемпионат мира по хоккею проходит с 9 по 25 мая в столице Швеции Стокгольме и датском городе Хернинге.
Латвийские хоккеисты играют в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией.
Первую игру сборная Латвии проведет в субботу против Франции.
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