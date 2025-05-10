Сандис Озолиньш: "Было нелегко признать - я алкоголик"

Сандис Озолиньш рассказал журналу, что решил отказаться от алкоголя в возрасте 33 лет, так как почувствовал, что в его жизни начали меняться приоритеты.

"Алкоголь нанес большой вред моей повседневной жизни - мешал карьере, семейной жизни, вызывал и другие проблемы, и что-то нужно было менять".

Озолиньш рассказал, что ему помогло содружество Анонимных алкоголиков, которое он начал посещать в США.

"Было нелегко признать - я алкоголик. Это очень трудный путь", - открыто рассказал Сандис.

Он отметил, что те, кто изменил свой образ жизни, осознают все ценность и пользу, поэтому сейчас могут улыбнуться по поводу того, насколько тяжело было сначала. "Мне годами было нелегко это принять. Этот процесс - больше чем прочитать статью, книгу, так как нужен ряд определенных действий, чтобы человек достиг того, чего хочет", - сказал Озолиньш.

Сандис Озолиньш рассказал изданию, что осознает факт, что у человека есть тенденция искать точку отсчета, поэтому он начал употреблять алкоголь, чтобы снять с себя ответственность.