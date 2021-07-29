Google оштрафован в России на три миллиона рублей

Правительство России пытается усилить контроль над российским сегментом интернета и создает так называемый суверенный интернет. Правительство РФ заявило, что иностранные технологические компании должны хранить данные российских пользователей в России.

В четверг Таганский районный суд Москвы признал, что Google нарушил закон о местонахождении данных, и наложил штраф в размере трех миллионов рублей.

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Максимальный размер штрафа, предусмотренный законом, составляет шесть миллионов рублей.

Это первый случай, когда Google был наказан за нарушение спорного закона.

В 2020 году за аналогичное правонарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter - на 4 миллиона рублей каждая.

В последние месяцы Россия подала в суд на иностранные технологические компании, особенно социальные сети, за то, что они не удаляли контент по требованию властей.

Критики Кремля считают, что правительство использует защиту несовершеннолетних и борьбу с экстремизмом как предлог для удаления контента, относящегося к оппозиции.

В ходе протестов в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального в январе власти обвинили интернет-платформы во вмешательстве во внутренние дела России, так как не удалили записи, на которых несовершеннолетних приглашали принять участие в демонстрациях.