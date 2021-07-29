Google оштрафован в России на три миллиона рублей
В четверг, 29 июля, Россия оштрафовала интернет-гиганта Google на три миллиона рублей (примерно 34 000 евро) за нарушение закона о локализации данных россиян, сообщили в суде.
В четверг, 29 июля, Россия оштрафовала интернет-гиганта Google на три миллиона рублей (примерно 34 000 евро) за нарушение закона о локализации данных россиян, сообщили в суде.
Правительство России пытается усилить контроль над российским сегментом интернета и создает так называемый суверенный интернет. Правительство РФ заявило, что иностранные технологические компании должны хранить данные российских пользователей в России.
В четверг Таганский районный суд Москвы признал, что Google нарушил закон о местонахождении данных, и наложил штраф в размере трех миллионов рублей.
Максимальный размер штрафа, предусмотренный законом, составляет шесть миллионов рублей.
Это первый случай, когда Google был наказан за нарушение спорного закона.
В 2020 году за аналогичное правонарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter - на 4 миллиона рублей каждая.
Критики Кремля считают, что правительство использует защиту несовершеннолетних и борьбу с экстремизмом как предлог для удаления контента, относящегося к оппозиции.
В ходе протестов в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального в январе власти обвинили интернет-платформы во вмешательстве во внутренние дела России, так как не удалили записи, на которых несовершеннолетних приглашали принять участие в демонстрациях.
Facebook и Google были оштрафованы за то, что они не удалили контент, который Россия считает незаконным.