В Латвии началась вакцинация подростков 12-17 лет вакциной Moderna

До сих пор подростки в возрасте от 12 лет в Латвии вакцинировались только вакциной производства Pfizer/BioNTech.

20 июля Государственное агентство лекарств сообщило, что Комитет по лекарствам для людей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал одобрить Moderna для использования у молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее она был одобрена для использования у взрослых с 18 лет. Вакцина применяется для подростков от 12 до 17 лет так же, как и для лиц старше 18 лет.

Вакцина вводится в виде двух инъекций в мышцу плеча с интервалом в четыре недели. Эффекты вакцины были изучены на 3732 подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Это исследование было выполнено в соответствии с планом педиатрических исследований "Moderna", утвержденным педиатрическим комитетом EMA.

Наиболее частые побочные эффекты, наблюдаемые у подростков в возрасте от 12 до 17 лет, аналогичны побочным эффектам, наблюдаемым у взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Подростки могут записаться на вакцинацию на сайте manavakcina.lv и по телефону 8989, у семейного врача или в медицинском учреждении, в пунктах вакцинации в торговых центрах, предварительно убедившись, что вакцина Moderna доступна в конкретном месте.

Родители или другие законные представители могут записаться на вакцинацию в медицинское учреждение, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: законный представитель - паспорт или удостоверение личности, а также документ о ребенке (запись о ребенке в паспорте или свидетельстве о рождении или, при необходимости, нотариально заверенная доверенность).

Подростки в возрасте от 14 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно и не нуждаются в разрешении родителей или опекунов.