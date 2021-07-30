В Латвии началась вакцинация подростков 12-17 лет вакциной Moderna
В Латвии началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет от Covid-19 вакциной Moderna, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.
В Латвии началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет от Covid-19 вакциной Moderna, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.
До сих пор подростки в возрасте от 12 лет в Латвии вакцинировались только вакциной производства Pfizer/BioNTech.
20 июля Государственное агентство лекарств сообщило, что Комитет по лекарствам для людей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал одобрить Moderna для использования у молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее она был одобрена для использования у взрослых с 18 лет. Вакцина применяется для подростков от 12 до 17 лет так же, как и для лиц старше 18 лет.
Вакцина вводится в виде двух инъекций в мышцу плеча с интервалом в четыре недели. Эффекты вакцины были изучены на 3732 подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Это исследование было выполнено в соответствии с планом педиатрических исследований "Moderna", утвержденным педиатрическим комитетом EMA.
Подростки могут записаться на вакцинацию на сайте manavakcina.lv и по телефону 8989, у семейного врача или в медицинском учреждении, в пунктах вакцинации в торговых центрах, предварительно убедившись, что вакцина Moderna доступна в конкретном месте.
Родители или другие законные представители могут записаться на вакцинацию в медицинское учреждение, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: законный представитель - паспорт или удостоверение личности, а также документ о ребенке (запись о ребенке в паспорте или свидетельстве о рождении или, при необходимости, нотариально заверенная доверенность).
К 31 июля одну дозу вакцины от Covid-19 получили 16% подростков в возрасте от 12 до 15 лет и 32% подростков в возрасте 16-17 лет.