Пн, 2.08.2021
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Кристина Тимановская, белорусская легкоатлетка

Pfizer и Moderna повышают цены на вакцины, поставляемые в ЕС

Вакцина Pfizer ФОТО: Getty Images

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины против Covid-19, поставляемые в Европейский союз (ЕС), сообщает Financial Times.

По данным издания, Pfizer повысил цену на Covid-19 более чем на 25%, а Moderna - более чем на 12%.

Одна доза вакцины Pfizer в ЕС сейчас стоит 19,5 евро, а одна доза вакцины Moderna - 21,5 евро.

Как подтвердило Financial Times, несколько источников осведомлены о том, что ЕС согласился покупать вакцины у обеих компаний по повышенным ценам.

Согласно пересмотренным договорам, к 2023 году ЕС получит до 2,1 миллиарда доз вакцины против Covid-19.

Известно, что цены были пересмотрены после того, как недавние испытания подтвердили, что вакцины Pfizer и Moderna на основе сигнальных молекул РНК (мРНК) более эффективны, чем другие типы вакцин против Covid-19.


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