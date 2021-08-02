Pfizer и Moderna повышают цены на вакцины, поставляемые в ЕС
Фармацевтические компании Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины против Covid-19, поставляемые в Европейский союз (ЕС), сообщает Financial Times.
Фармацевтические компании Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины против Covid-19, поставляемые в Европейский союз (ЕС), сообщает Financial Times.
Как подтвердило Financial Times, несколько источников осведомлены о том, что ЕС согласился покупать вакцины у обеих компаний по повышенным ценам.
Согласно пересмотренным договорам, к 2023 году ЕС получит до 2,1 миллиарда доз вакцины против Covid-19.
Известно, что цены были пересмотрены после того, как недавние испытания подтвердили, что вакцины Pfizer и Moderna на основе сигнальных молекул РНК (мРНК) более эффективны, чем другие типы вакцин против Covid-19.