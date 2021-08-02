Pfizer и Moderna повышают цены на вакцины, поставляемые в ЕС

По данным издания, Pfizer повысил цену на Covid-19 более чем на 25%, а Moderna - более чем на 12%.

Одна доза вакцины Pfizer в ЕС сейчас стоит 19,5 евро, а одна доза вакцины Moderna - 21,5 евро.

Как подтвердило Financial Times, несколько источников осведомлены о том, что ЕС согласился покупать вакцины у обеих компаний по повышенным ценам.

Согласно пересмотренным договорам, к 2023 году ЕС получит до 2,1 миллиарда доз вакцины против Covid-19.