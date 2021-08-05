Семейные врачи получат доплаты за привитых от Covid-19 пациентов

По словам министра, такой механизм поддержки был разработан Министерством здравоохранения после плодотворных обсуждений с ведущими семейными врачами о том, как государство могло бы и дальше поощрять семейных врачей прививать своих пациентов от Covid-19.

Павлютс рассказал, что проект приказа, разработанный Минздравом, будет направлен на заседание правительства 10 августа. В проекте предусмотрены доплаты семейным врачам за пациентов, вакцинированных от Covid-19, и если доля привитых пациентов превысит 50% или 70% от всех пациентов практики, эти доплаты будут еще выше.

"Кроме того, для каждой практики семейного врача, в которой прививают, (..) будет дополнительно доступно до 1500 евро в месяц для найма дополнительного персонала или для технически оснащенных помещений практики,

другими словами, чтобы получить то, что необходимо для лучшего обеспечения процесса вакцинации", - сказал министр здравоохранения.

Как сообщили агентству LETA в Минздраве, для направления всех этих дополнительных средств семейным врачам из государственного бюджета потребуется более десяти миллионов евро.

Министр добавил, что будут доступны также дополнительные средства, чтобы работники практик семейных врачей могли получать реабилитационные услуги.

"Такая потребность действительно назрела. Люди выгорают после долгой работы в условиях Covid-19", - сказал политик, добавив, что реабилитационный центр "Вайвари" и другие реабилитационные учреждения уже выразили готовность предоставлять такие услуги.

Павлютс выразил сожаление, что только 58% практик семейных врачей в настоящее время предлагают услуги вакцинации от Covid-19. Он считает, что услуга вакцинации в практике семейного врача должна была быть обязательной. "Вакцинация - одна из базовых услуг, которую можно получить в рамках первичной семейной медицины у своего семейного врача", - считает политик.

В связи с вышеизложенным Минздрав будет вынужден пойти на то, что в будущем в договорах, заключаемых семейными врачами с Национальной службой здравоохранения (NVD), предоставление услуг вакцинации в практике семейного врача будет определено в обязательном порядке. Внесение таких возможных изменений уже обсуждалось с руководством ассоциаций семейных врачей, и было получено "концептуальное понимание".

"Как только мы потенциально перейдем к фазе ревакцинации, я очень надеюсь, что нам больше не понадобятся какие-либо большие спортивные залы и людей не будут прививать в торговых центрах.

К тому времени мы сможем справиться силами практик семейных врачей и до этого времени решим все вопросы, чтобы действительно все семейные врачи могли предлагать услуги вакцинации и не было причин, по которым это нельзя сделать", - сказал Павлютс.