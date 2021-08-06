На Аляске разбился экскурсионный самолет; погибли шесть человек
В результате крушения самолета на Аляске недалеко от Кетчикана погибли шесть человек, пишет DW со ссылкой на Береговую охрану США.
В результате крушения самолета на Аляске недалеко от Кетчикана погибли шесть человек, пишет DW со ссылкой на Береговую охрану США.
Самолет потерпел крушение во время экскурсии.
В круизной компании Holland America Line рассказали, что пятеро погибших пассажиров были туристами с круизного судна Nieuw Amsterdam.
Компания указала, что экскурсию на самолете предлагала независимая туристическая компания.
Береговая охрана США и Федеральное управление авиации сообщили, что самолет потерпел крушение примерно в 13 километрах на северо-восток от Кетчикана, недалеко от канадской границы.
Береговая охрана обнаружила остов самолета примерно через три часа после того, как самолет передал аварийный сигнал. Выживших найдено не было.
Многие суда предлагают экскурсии, пока находится на причале в Кетчикане. В 2019 году два экскурсионных самолета столкнулись в воздухе, в результате чего погибли шесть из 16 пассажиров.