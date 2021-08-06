На Аляске разбился экскурсионный самолет; погибли шесть человек

Самолет потерпел крушение во время экскурсии.

В круизной компании Holland America Line рассказали, что пятеро погибших пассажиров были туристами с круизного судна Nieuw Amsterdam.

Компания указала, что экскурсию на самолете предлагала независимая туристическая компания.

Береговая охрана США и Федеральное управление авиации сообщили, что самолет потерпел крушение примерно в 13 километрах на северо-восток от Кетчикана, недалеко от канадской границы.

Береговая охрана обнаружила остов самолета примерно через три часа после того, как самолет передал аварийный сигнал. Выживших найдено не было.