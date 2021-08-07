На неопределенный срок приостановлены пассажирские авиарейсы из Ирака в Минск

"В соответствии с указаниями правительства Управление гражданской авиации Ирака объявляет о временной приостановке всех рейсов [национальной авиакомпании] Iraqi Airways и других [иракских] авиакомпаний в Минск до дальнейшего уведомления", - говорится в профиле Управления гражданской авиации Ирака в социальной сети Facebook.

"Разрешены только рейсы из Беларуси, чтобы доставить иракских граждан домой. Эти самолеты покинут Ирак без пассажиров", - говорится в заявлении.

Уже сообщалось, что иракская государственная авиакомпания Iraqi Airways объявила в четверг, 5 августа, что на неделю приостанавливает полеты в Минск. В пятницу в Минск прибыл пустой самолет компании Iraqi Airways, который увез иракских граждан домой. Частная иракская авиакомпания Fly Baghdad на этой неделе также приостановила полеты из Ирака в Минск.

Уже сообщалось, что Евросоюз ведет переговоры с Багдадом о возвращении в Ирак граждан этой страны, незаконно въехавших в Литву через белорусскую границу, и о сокращении количества рейсов из Ирака в Минск.

В последнее время резко увеличивается поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу. Общее количество незаконных иммигрантов, задержанных с начала этого года, превысило 4 100 человек. Большинство нелегальных мигрантов являются или выдают себя за граждан Ирака.

Литовские власти считают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу между странами, поскольку Литва поддерживает демократическую оппозицию в Беларуси и предоставила убежище ее лидеру Светлане Тихановской.