Конституционный суд купит четыре новых автомобиля за 95 000 евро
Конституционный суд (ST) приобретет четыре новых автомобиля, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.
Конституционный суд (ST) приобретет четыре новых автомобиля, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.
При закупке легковых автомобилей для нужд ST поступило всего одно предложение, в результате которого был заключен договор с SIA Moller Auto.
ST должны будут поставить четыре машины. Общая стоимость контракта составляет 95 127 евро без налога на добавленную стоимость.
Согласно информации портала Firmas.lv, компания Moller auto была основана в 2014 году, а ее уставный капитал составляет 1,5 миллиона евро. В 2020 году оборот Moller Auto составил 30,4 миллиона евро, а на конец года прибыль составила 668 376 евро.