Чт, 12.08.2021
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Конституционный суд купит четыре новых автомобиля за 95 000 евро

ФОТО: North Monaco/Shutterstock.com

Конституционный суд (ST) приобретет четыре новых автомобиля, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

При закупке легковых автомобилей для нужд ST поступило всего одно предложение, в результате которого был заключен договор с SIA Moller Auto.

ST должны будут поставить четыре машины. Общая стоимость контракта составляет 95 127 евро без налога на добавленную стоимость.

Согласно информации портала Firmas.lv, компания Moller auto была основана в 2014 году, а ее уставный капитал составляет 1,5 миллиона евро. В 2020 году оборот Moller Auto составил 30,4 миллиона евро, а на конец года прибыль составила 668 376 евро.


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