Пт, 13.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"
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В Литве в Алитусском районе из бывшей школы сбежали 32 мигранта

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу, 13 августа, из лагеря нелегальных мигрантов, оборудованного в бывшей школе деревни Веребьеяй Алитусского района Литвы, ушли 32 человека, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.

"Двое из них найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция", – сообщил представитель министерства Миндаугас Баярунас.

Служба охраны государственной границы Литвы подняла в воздух вертолет, который осуществляет разведку с воздуха.

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Представитель полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичюте сказала BNS, что сотрудники полиции были привлечены на помощь, чтобы пересчитать мигрантов, когда возникло подозрение, что не все они на месте. Эта информация подтвердилась и были начаты поиски.

По словам представителя полиции, в поисках занято 12 экипажей полиции.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно много, более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литовские должностные лица называют возросшие потоки миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.


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