В Литве в Алитусском районе из бывшей школы сбежали 32 мигранта

"Двое из них найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция", – сообщил представитель министерства Миндаугас Баярунас.

Служба охраны государственной границы Литвы подняла в воздух вертолет, который осуществляет разведку с воздуха.

Представитель полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичюте сказала BNS, что сотрудники полиции были привлечены на помощь, чтобы пересчитать мигрантов, когда возникло подозрение, что не все они на месте. Эта информация подтвердилась и были начаты поиски.

По словам представителя полиции, в поисках занято 12 экипажей полиции.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно много, более 4 тыс. нелегальных мигрантов.