В Литве в Алитусском районе из бывшей школы сбежали 32 мигранта

"Двое из них найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция", – сообщил представитель министерства Миндаугас Баярунас.
Служба охраны государственной границы Литвы подняла в воздух вертолет, который осуществляет разведку с воздуха.
Представитель полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичюте сказала BNS, что сотрудники полиции были привлечены на помощь, чтобы пересчитать мигрантов, когда возникло подозрение, что не все они на месте. Эта информация подтвердилась и были начаты поиски.
По словам представителя полиции, в поисках занято 12 экипажей полиции.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно много, более 4 тыс. нелегальных мигрантов.
Литовские должностные лица называют возросшие потоки миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.