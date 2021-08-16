В Риге откроют больше 500 новых парковочных мест. Каким микрорайонам повезет?
В микрорайонах Риги построено больше 500 новых парковочных мест. Общая сумма постройки - 1,4 млн евро, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
В микрорайонах Риги построено больше 500 новых парковочных мест. Общая сумма постройки - 1,4 млн евро, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
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В Золитуде, на участке улицы Ростокас от улицы Золитудес до улицы Яня Эндзелина, появилось больше 90 оборудованных и удобных бесплатных парковочных мест, в том числе и три места для людей с ограниченными возможностями.
В Плявниеки стоянки построены на участке улицы Келдыша от Илукстес до Улброкас. Создано 260 новых парковочных мест, для людей с ограниченными возможностями - 15.
В Иманте, на участке проспекта Курземес, на участке от улицы Бебру до улицы Юрмалас гатве и участке улицы Слокас построено 169 парковочных мест, в том числе девять для людей с ограниченными возможностями.
На проспекте Курземес и улице Ростокас созданы автостоянки для автомобилей жителей прилегающих жилых домов. Они призваны освободить от транспорта внутренние дворы, а на улице Келдыша стоянки созданы для повышения безопасности движения и предотвращения опасных ситуаций.
От Рижской думы
Как отметили в Рижской думе, автостоянки заметно облегчат повседневную жизнь жителей указанных микрорайонов. Переполненный машинами двор не соответствует критериям хорошей городской среды, из-за чего Рижская дума продолжит такую работу и в других районах Риги, сообщил председатель комитета по делам транспорта и сообщения Олаф Пулкс.
Работы по строительству автостоянок ведет SIA A.C.B. с осени прошлого года. Автостоянки пока не сданы в эксплуатацию.