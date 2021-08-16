В Риге откроют больше 500 новых парковочных мест. Каким микрорайонам повезет?

Когда?

Построенные в Золитуде, Иманте и Плявниеки автостоянки планируется ввести в эксплуатацию в октябре.

Где?

В Золитуде, на участке улицы Ростокас от улицы Золитудес до улицы Яня Эндзелина, появилось больше 90 оборудованных и удобных бесплатных парковочных мест, в том числе и три места для людей с ограниченными возможностями.

В Плявниеки стоянки построены на участке улицы Келдыша от Илукстес до Улброкас. Создано 260 новых парковочных мест, для людей с ограниченными возможностями - 15.

В Иманте, на участке проспекта Курземес, на участке от улицы Бебру до улицы Юрмалас гатве и участке улицы Слокас построено 169 парковочных мест, в том числе девять для людей с ограниченными возможностями.

На проспекте Курземес и улице Ростокас созданы автостоянки для автомобилей жителей прилегающих жилых домов. Они призваны освободить от транспорта внутренние дворы, а на улице Келдыша стоянки созданы для повышения безопасности движения и предотвращения опасных ситуаций.

От Рижской думы

Как отметили в Рижской думе, автостоянки заметно облегчат повседневную жизнь жителей указанных микрорайонов. Переполненный машинами двор не соответствует критериям хорошей городской среды, из-за чего Рижская дума продолжит такую работу и в других районах Риги, сообщил председатель комитета по делам транспорта и сообщения Олаф Пулкс.