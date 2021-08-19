Работы журналистов TVNET GRUPA номинированы на награду Izcilības balva

Несколько работ сотрудников TVNET GRUPA номинированы на журналистскую награду Izcilības balva 2020 ("Награда за выдающиеся достижения 2020"). Номинации выдвинуты в таких категориях, как "Новость/репортаж", "Журналистская работа на языке нацменьшинств" и "Молодые журналисты".