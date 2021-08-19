Чт, 19.08.2021
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Роман Протасевич, бывший главред NEXTA

Работы журналистов TVNET GRUPA номинированы на награду Izcilības balva

ФОТО: TVNET

Несколько работ сотрудников TVNET GRUPA номинированы на журналистскую награду Izcilības balva 2020 ("Награда за выдающиеся достижения 2020"). Номинации выдвинуты в таких категориях, как "Новость/репортаж", "Журналистская работа на языке нацменьшинств" и "Молодые журналисты".

В категории "Новость/репортаж" номинированы:

  • статья Гуниты Нагле "Мать четырех детей. Умершая" ("Četru bērnu māte. Mirusi", журнал Ir),
  • материал Яниса Вингриса "Игровая площадка сатаны - Сирия" (Sātana rotaļlaukums - Sīrija, Tvnet.lv),
  • серия сюжетов журналиста Юдите Чунки и оператора Айгара Ковалевского  "Выборы президента в Беларуси" ("Prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā", LTV),
  • серия сюжетов "Застава" ("Priekšpostenis", TV3 Ziņu dienests),
  • материал "Лже-активист" ("VIltus aktīvists, Delfi).

В категории "Журналистская работа на языке нацменьшинств" номинированы:

  • Вадим Радионов и Эрика Сташкевич - "Кто вам платит?", RUS TVNET.
  • Кристина Худенко, Екатерина Гусакова - "Демократия закончилась. Теперь будем вас п***ь!" Депортированные из Минска латвийцы про избиения и тюрьму, rus.delfi.lv.
  • Кристина Худенко, Кристина Моисеева - "Код LV", rus.delfi.lv.
  • Кристина Худенко, Марис Морканс - "Седа. Город-солнце", rus.delfi.lv.
  • Диана Спыну, "Нелегальный трафик животных из третьих стран", LTV.

В категории "Молодые журналисты" номинированы:

  • Лайне Федотова (Delfi),
  • Каспар Калейс (Bauskas dzīve),
  • Луизе Лоте Аболтиня (Apollo.lv)

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь

Победители станут известны вечером в четверг, 19 августа.


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