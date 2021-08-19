Работы журналистов TVNET GRUPA номинированы на награду Izcilības balva

В категории "Новость/репортаж" номинированы:
- статья Гуниты Нагле "Мать четырех детей. Умершая" ("Četru bērnu māte. Mirusi", журнал Ir),
- материал Яниса Вингриса "Игровая площадка сатаны - Сирия" (Sātana rotaļlaukums - Sīrija, Tvnet.lv),
- серия сюжетов журналиста Юдите Чунки и оператора Айгара Ковалевского "Выборы президента в Беларуси" ("Prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā", LTV),
- серия сюжетов "Застава" ("Priekšpostenis", TV3 Ziņu dienests),
- материал "Лже-активист" ("VIltus aktīvists, Delfi).
В категории "Журналистская работа на языке нацменьшинств" номинированы:
- Вадим Радионов и Эрика Сташкевич - "Кто вам платит?", RUS TVNET.
- Кристина Худенко, Екатерина Гусакова - "Демократия закончилась. Теперь будем вас п***ь!" Депортированные из Минска латвийцы про избиения и тюрьму, rus.delfi.lv.
- Кристина Худенко, Кристина Моисеева - "Код LV", rus.delfi.lv.
- Кристина Худенко, Марис Морканс - "Седа. Город-солнце", rus.delfi.lv.
- Диана Спыну, "Нелегальный трафик животных из третьих стран", LTV.
В категории "Молодые журналисты" номинированы:
- Лайне Федотова (Delfi),
- Каспар Калейс (Bauskas dzīve),
- Луизе Лоте Аболтиня (Apollo.lv)
С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.
Победители станут известны вечером в четверг, 19 августа.