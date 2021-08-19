Несколько тысяч человек вышли в знак протеста, чтобы отстаивать то, во что они верили - поддержание принципа добровольной вакцинации, права решать для себя, вакцинировать ли детей, - другие просто слепо выкрикивали "Свободу!" или призывы в адрес премьер-министра: "Кариньш, иди домой!". Вслед за движением толпы по Старой Риге возникла неразбериха. Чего действительно хотят достичь участники?

Несомненно, протесты - часть демократии, которая существует в Латвии. Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения и не подлежит никакому наказанию за это. Однако многие, похоже, забыли или не задумывались о том, сколько привилегий им было дано в попытках спровоцировать полицейских и сотрудников правоохранительных органов. Совсем недавно мир был потрясен протестами сторонников Алексея Навального в России, которые были жестоко подавлены почти за несколько часов. Или протесты в Беларуси, которые продолжаются больше года и конец которых до сих пор не виден, но каждый раз сталкиваются с насилием.

Тем временем Алдис Гобземс и другие инициаторы изо всех сил пытаются контролировать толпу. В толпе людей есть реальная сила, поэтому совершенно очевидно, что не Гобземс ведет толпу, а толпа - Гобземса.

Протест против "обязательной вакцинации" ФОТО: Zane Bitere/LETA

Например, крики толпы у здания Кабмина были слышны даже у памятника Свободы, а речь Гобземса, в которой он так настойчиво обвинял правительство во всех проблемах жизни, можно было услышать, только подойдя к нему очень близко.

Многие из них, кажется, также забыли, что обещал сам Гобземс до своего первого избрания в парламент и как безуспешно он пытался сформировать правительство. Ему удалось найти виновного - нынешнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Виновен, потому что пытается делать свое дело. Конечно, в нынешнем составе Кабинет министров было по-всякому, но странно, что Гобземс не предлагает реальных решений проблем, о которых так активно кричит. Есть только абстрактные обещания: "Я буду ближе к людям, а не там, за забором [указывая на здание Кабмина, которое охраняют полицейские, одетые в спецназ]".

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Здесь надо задуматься, как далеко зайдет правительство, единственная цель которого - быть "ближе к народу"? Как такое правительство решит, например, растущие проблемы в области социального обеспечения, здравоохранения и во всех других областях? Вместо обещаний - только оскорбления по поводу того, как плохо при нынешней власти. Люди радостно кричат в унисон. Удивляет одно: кому именно они кричат в унисон? Не секрет, что в работе правительства есть недочеты.

Также в ходе акций протеста Гобземс призвал собравшихся и тех, кто остался дома, объявить "общелатвийскую забастовку", если премьер-министр не уйдет в отставку. Толпа радовалась и свистела, и, стоя посреди нее, хотелось спросить: "Что теперь?". Нет уверенности в том, что все, кто собрался, согласны с каждым словом Гобземса. Однако обобщение, наблюдаемое в настоящее время в определенных группах, довольно забавно, а именно: предположить, что, поскольку часть общества поддерживает одну идею, остальная часть общества обязательно присоединится к ней.

Протест против "обязательной вакцинации" ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во время протестов обрушился шквал оскорблений в сторону журналистов, которые пришли освещать данное событие. На них стали даже, указывая пальцем, кричать: "Предатель народа!". По иронии судьбы, если бы протесты не освещались, оскорбляли бы еще больше. Страх берет верх.

В последнее время в Латвии ведутся жаркие дебаты о свободе слова, но где же свобода СМИ и прессы?

Протестующие разжигают по отношению к ним такую ​​ненависть, что журналисты делятся историями о преследованиях в социальных сетях или даже о физической слежке. Это реальность, в которой должна жить Латвия?

Людям разрешено и даже нужно отстаивать то, во что они верят. Однако в этом процессе не следует забывать, что не все могут верить в одну и ту же цель. Демократия - это умение находить компромисс. Здесь люди этого не хотели. Как будто никто не предлагал компромисса. Хотя это не так, было предпринято несколько попыток, но большинство из них слепо придерживаются своих взглядов. О разделении и расколе общества ведется так много дискуссий, что сам народ забыл, что его разделяют не правительство или политики, а он сам.

Внутренние противоречия и разногласия существуют во всех сообществах, и в этом нет ничего уникального. У групп в обществе есть разногласия. Однако абсурдно утверждать, что, например, ограничивается свобода выражения мнений и одновременно преследуются СМИ. Лицемерно просто постоянно повторять то, чего хочет один конкретный человек, не учитывая при этом то, чего хочет другой. Общество должно стоять за сообщество.

И нет, единство не означает, как сказал Гобземс, "быть с людьми, а не за забором", единство означает возможность найти компромисс в то время, когда от этого зависит процветание и будущее страны.