Законопроект "против обязательной вакцинации" признан недействительным. Почему?

В свою очередь, оценивая соответствие представленного законопроекта второму критерию, омбудсмен пришел к выводу, что представленный законопроект не может быть признан полностью разработанным по содержанию.

Два предложения

Омбудсмен выяснил, что законопроект предусматривает дополнение статьи 111 Конституции, которая защищает здоровье людей и гарантирует каждому минимум необходимой медицинской помощи, двумя предложениями: "Принудительная вакцинация запрещена" и "Ограничения для непривитых лиц запрещены".

Что касается запрета на обязательную вакцинацию, из Конституции и международных документов, обязательных для Латвии, уже следует обязательство государства воздерживаться от чрезмерного вмешательства в осуществление права на неприкосновенность и здоровье.

В свою очередь, статья 95 Конституции, закрепляющая принцип человеческого достоинства, налагает на государство обязанность признавать законными только те действия, которые не угрожают человеческому достоинству, а из статьи 99 следует право каждого выбрать получение определенного вида лечения или отказаться от него из-за религиозных убеждений.

Таким образом, Конституция гарантирует человеку право принимать решения в сферах, которые влияют на его жизнь, право принимать решения о своем теле, соглашаться на лечение или отказываться от него в целом или от конкретной медицинской услуги. Омбудсмен отметил, что указанные нормы запрещают государству проводить какие-либо медицинские манипуляции, например вакцинацию, против воли человека, силой, поэтому омбудсмен считает, что нет необходимости дополнять статью 111 Конституции предложением "Принудительная вакцинация запрещена".

Что касается запрета на ограничение основных прав, включенного во второе предложение, следует отметить, что основные права гарантируют свободу человека, но эта свобода должна быть гарантирована государством всем лицам одновременно, а не одному конкретному человеку. По этой причине основные права человека ограничиваются основными правами другого.

Законное ограничение прав

Судебная практика подтвердила, что большинство основных прав не являются абсолютными и могут быть ограничены государством при определенных условиях.

Определить, оправданно ли ограничение прав человека, возможно, ответив на вопросы, установлено ли соответствующее ограничение законом, имеет ли оно законную цель и соразмерно ли оно.

Принимая во внимание вышеизложенное, омбудсмен заключает, что Конституция в целом и ее статья 116 в частности, а также обязательные для Латвии международные правовые нормы позволяют установить ограничение основных прав для защиты основных прав других людей, таким образом, предложение "Принудительная вакцинация запрещена", по мнению омбудсмена, противоречит статьям 89 и 116 Конституции и обязательным для Латвии правовым нормам.

Как сообщалось, партия "Закон и порядок" призывает установить в статье 111 Конституции, что принудительная вакцинация и введение ограничений для непривитых лиц запрещены.

Видео: Протесты против "обязательной вакцинации"

Гобземс считает, что сбор подписей для таких изменений в Конституцию был бы самым быстрым и наиболее эффективным с юридической точки зрения способом остановить принудительную вакцинацию - "быстрее, чем через суд или инициативу Manabalss.lv".

В видео, размещенном в аккаунте депутата в Facebook, он говорит, что необходимо собрать около 155 000 подписей, чтобы инициировать референдум против "принудительной вакцинации". Он предполагает, что эта цель будет достигнута через два-три месяца.

Если это не удастся, это станет подтверждением того, что латвийское общество хочет "принудительной вакцинации".

Галерея: Протесты против "обязательной вакцинации"

Уже сообщалось, что Кабинет министров поддержал и внес на рассмотрение в Сейм проект поправок к закону, согласно которому работодатель имеет право уволить работника, не получившего ковид-сертфикат до 15 сентября. Также ожидается, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.