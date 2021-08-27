"Меня сексуально использовала родственница. Я молчала об этом 10 лет". Детская травма, оставившая след на всю жизнь

В рассказах жертв, переживших в детстве сексуальное насилие, все время повторяется, что насильником был член семьи или он был старше всего на несколько лет. Таков и опыт Лиене (имя изменено): "Я жила вместе с родственницей, и она часто заставляла прикасаться к ней... Сексуально удовлетворять ее".

Лиене 25 лет, она замужем и сама мама. Женщина пострадала от сексуального насилия со стороны своей родственницы, когда ей было около девяти лет. Она об этом не говорила ни с кем в течение 10 лет. Год назад у нее начались проблемы со здоровьем, тогда она стала посещать психолога. Лиене говорит, что за последние семь месяцев ей стало легче, но гнев по поводу случившегося все еще остался.

"Я не помню, когда все это началось, как, например, было в первый раз, но я знаю, что она все время этого хотела и обещала, что это последний раз... Она не объяснила, что именно она хочет, она просто просила меня.

Это могло быть несколько раз в неделю, когда она заставляла себя удовлетворять", - рассказывает женщина.

Ее обидчица в то время была подростком. "Мы жили в одном доме, нам нужно было жить в одной комнате. Случалось, что приходилось спать в одной кровати. Так это и происходило - по ночам".

Лиене отмечает, что до этого родители не говорили с ней о том, что такое половая жизнь. "Я ничего не знала, как это происходит, что делают взрослые, потому мне это казалось своего рода игрой".

Женщина говорит, что она очень внимательна и наблюдательна в воспитании своих детей. Она призналась, что иногда становится параноиком, когда видит, например, ребенка, которым пренебрегают, или кто-то чужой приближается к ее ребенку.

"Я хочу, чтобы мой ребенок доверял мне и рассказывал все - стараюсь объяснять, что мама никогда не будет злиться за такие вещи, как, например, если какой-то незнакомец что-то скажет или сделает".

Отвечая на вопрос о том, какая поддержка или помощь необходима жертвам сексуального насилия в Латвии, Лиене говорит, что нужно просвещать родителей. "Как родителям увидеть какие-то признаки, что ребенок страдает. Я считаю, что то, как родители заботятся о своих детях - это первый шаг к оказанию помощи, потому что рядом с вами есть кто-то, кто беспокоится о вас и понимает вас. [Детей] нужно учить, что нельзя молчать, нужно говорить и не стыдиться".

Вредоносное сексуальное поведение среди детей и подростков

Психолог центра Dardedze Лига Редлиха отмечает, что вредоносное сексуальное поведение - это когда ребенок или подросток вступает в какой-либо сексуальный разговор или действие, обычно с ребенком своего же возраста или младше, и эти действия наносят вред другому человеку или даже самому обидчику. "Вредоносное сексуальное поведение может быть разной степени - в основном поведение детей и подростков, связанное с сексуальностью, - нормальное и соответствует возрасту, но иногда оно может быть тревожным".

Редлиха приводит пример тревожного поведения: "Если целуются двое 12-летних подростков, мы можем сказать, что это норма, но если 12-летний целуется с 5-летним - это ненормально. Соответственно - нужно принимать во внимание контекст и возраст ребенка".

"Вредоносное сексуальное поведение подростка имеет такие же последствия для жертвы, как если бы оно было совершено взрослым.

И ребенку-жертве необходимы поддержка и помощь, при этом нужно понимать, что обидчик, скорее всего, тоже своего рода жертва насилия, но было бы ошибкой полагать, что именно сексуального насилия", - говорит психолог.

Лига Редлиха со ссылкой на исследования, которые проводились в Великобритании и Дании, отмечает, что, вероятнее всего, у подростка-обидчика не удовлетворены эмоциональные потребности. "Редко, но может быть так, что сам обидчик пережил сексуальное насилие. Однако это не история о том, что во всех случаях если ты пострадал, то ты вредишь другому - определенно нет".

Терпимость общественности формирует фон для оправдания или совершения насилия

"Если речь идет о факторах риска, то это может быть предыдущий опыт насилия или ребенок мог быть свидетелем насилия в семье, а это оставляет долгосрочные последствия", - говорит представитель полиции Андис Ринкевицс.

"Даже если лицо по своей природе антисоциально и испытывает трудности в построении отношений с людьми. Это индивидуальные факторы, и социальные факторы тоже играют свою роль. Хотя терпимость общества к насилию или гендерному разделению может не быть прямой, она также формирует основу для оправдания и совершения насилия".

Индивидуальные факторы риска могут быть разными, и чаще всего их трудно доказать, говорит Ринкевицс. Рассуждая о сексуальном насилии в отношении детей, представитель полиции отмечает, что он лично доволен новой программой KiVA. Это международная образовательная программа, которая способствует снижению сексуального насилия в учебных учреждениях. "Эта программа на самом деле дает детям возможность научиться не терпеть насилие и строить здоровые отношения".

Ринкевицс считает, что это "окажет огромное влияние на детей в дальнейшей жизни". "Особенно если мы сталкиваемся со случаями, когда человек подвержен высокому риску насилия или страдает от насилия. И на этот риск чрезвычайно трудно повлиять, чтобы что-то изменить, если мы не изменим фоновые условия".

"Домашнее насилие стоит на первом месте в Латвии, когда речь идет о сексуальном насилии"

"Если мы говорим о сексуальных преступлениях, которые совершаются в реальной обстановке, то, к сожалению, тенденции неизменны: эти преступления в основном совершаются людьми, которые известны жертве, и в обстановке, которая знакома жертве. Чаще всего это происходит в семье, примерно в 80% случаев преступник был знаком с жертвой", - говорит начальник отдела сексуальных преступлений Государственной полиции Олегс Лавчиновскис.

"Если мы говорим о сексуальных преступлениях, которые совершаются в реальной среде, то, к сожалению, тенденции неизменны - в основном эти преступления совершаются известными жертве людьми и в обстановке, которая жертве знакома. Чаще всего это происходит в семье, примерно в 80% случаев насильник был знаком с жертвой", - рассказывает начальник отдела Госполиции по борьбе с сексуальными преступлениями Олег Лавчиновскис.

Представитель полиции с сожалением говорит, что тут ничего не меняется, несмотря на работу полиции и других институций.

"Сколько бы мы и другие органы не пытались просвещать и информировать людей об этих проблемах, домашнее насилие стоит на первом месте в Латвии, когда речь идет о сексуальном насилии".

Личный опыт Лиене, мнение психолога о вредоносном сексуальном насилии, а также комментарии представителей полиции о проблемах расследования сексуальных преступлений и профилактической работе по борьбе с сексуальным насилием - смотрите на видео!

Видео: Выпуск Upura cīņa (на латышском языке)

Что делать, если вы пострадали от сексуального насилия?

Стыд, вспышки воспоминаний, тревога и чувство вины - нормальные чувства в данной ситуации. Это состояние можно облегчить с помощью специалистов (психологов, психотерапевтов, психиатров).

Обратитесь в полицию и к врачу

Следует как можно быстрее обратиться в полицию и/или к врачу. Просите, чтобы медик по возможности детальнее задокументировал последствия насилия. Результаты осмотра имеют юридическую силу, и судмедэксперт может их использовать для проведения экспертизы.

В полицию можно обратиться и позже

Если вы пока не готовы обратиться в полицию, это можно сделать позже. В зависимости от серьезности правонарушения существует срок давности преступления - период времени, в течение которого виновный может быть привлечен к ответственности.

Срок давности за сексуальное преступление может составлять от 5 до 20 лет и даже больше. Если по факту преступления в полиции возбуждено дело, то вы имеете право на компенсацию как потерпевший от преступления. Государственная компенсация выплачивается независимо от результата судебного разбирательства.

Не бойтесь искать помощи

Рассмотрите возможность обращения за психологической помощью. Сексуальное насилие имеет серьезные последствия для психики, с которыми очень трудно справиться в одиночку.

Если вы не готовы встретиться со специалистом, то можно воспользоваться телефоном доверия 116006 или чатом на www.cietusajiem.lv.

ФОТО: MAF logo

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