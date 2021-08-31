KNAB призывает не попадаться на ложные сообщения от сотрудников

KNAB стало известно о нескольких случаях, когда мошенники отправляли ложные приглашения прийти учреждение от имени учреждения, сообщило KNAB.

KNAB указывает, что женщина "Катрина Поляковска" - не работает в учреждении, а документ с указанным регистрационным номером, первая часть которого - "LVA", не зарегистрирован в системе учета KNAB.

Если жители получили приглашение в KNAB по почте в августе, учреждение предлагает проверить подлинность приглашения, позвонив по телефонным номерам KNAB 67356161 или 80002070 или написав на адрес электронной почты knab@knab.gov.lv.