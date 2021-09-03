Пт, 3.09.2021
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Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии
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На границе с Беларусью начнется строительство забора из колючей проволоки

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В ближайшие дни на латвийско-белорусской границе начнется строительство забора из колючей проволоки протяженностью 37 километров, рассказала в передаче "Утренняя панорама" на LTV министр внутренних дел Мария Голубева.

Она напомнила, что длительные задержки в процессе строительства возникли из-за существенных нарушений, которые были выявлены при возведении забора на границе с Россией.

"В настоящее время мы можем начать строительство забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе, протяженность которого составит 37 километров и который закроет наиболее критические места границы", - сказала министр.

На вопрос о расходах на возведение забора Голубева ответила, что точную цифру она назвать не может, но это могут быть несколько миллионов евро.

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Представитель Государственного агентства обеспечения Министерства внутренних дел Вендия Пикше-Кучма сообщила агентству LETA, что закупка колючей проволоки проводится в форме ценового опроса, и свои предложения подали семь компаний.

Закупку планируется завершить в начале сентября, а на установку забора будет объявлен отдельный ценовой опрос.

Установка забора напрямую зависит от возможных сроков доставки материалов, которые еще уточняются.

В настоящее время агентство планирует начать строительные работы в середине сентября, разделив на три участка. Завершить строительство временного забора планируется к концу октября.

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Как сообщалось, сегодня министр внутренних дел посетит латвийско-белорусскую границу, чтобы ознакомиться с ситуацией и планируемым строительством ограждения.

Голубева и другие политики уже посещали латвийско-белорусскую границу 11 августа.

Правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.


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