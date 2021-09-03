На границе с Беларусью начнется строительство забора из колючей проволоки

Она напомнила, что длительные задержки в процессе строительства возникли из-за существенных нарушений, которые были выявлены при возведении забора на границе с Россией.

"В настоящее время мы можем начать строительство забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе, протяженность которого составит 37 километров и который закроет наиболее критические места границы", - сказала министр.

На вопрос о расходах на возведение забора Голубева ответила, что точную цифру она назвать не может, но это могут быть несколько миллионов евро.

Представитель Государственного агентства обеспечения Министерства внутренних дел Вендия Пикше-Кучма сообщила агентству LETA, что закупка колючей проволоки проводится в форме ценового опроса, и свои предложения подали семь компаний.

Закупку планируется завершить в начале сентября, а на установку забора будет объявлен отдельный ценовой опрос.

Установка забора напрямую зависит от возможных сроков доставки материалов, которые еще уточняются.

В настоящее время агентство планирует начать строительные работы в середине сентября, разделив на три участка. Завершить строительство временного забора планируется к концу октября.

Как сообщалось, сегодня министр внутренних дел посетит латвийско-белорусскую границу, чтобы ознакомиться с ситуацией и планируемым строительством ограждения.

Голубева и другие политики уже посещали латвийско-белорусскую границу 11 августа.