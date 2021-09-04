Сб, 4.09.2021
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Крыска из Нидерландов стала музыкальной звездой: она сыграла на мини-гармошке и выбилась в тренды

Маленькая крыска из Нидерландов по кличке Мистер Билк сыграла на крошечкой губной гармошке. Ее хозяева помогли записать ее первый хит, под который теперь танцуют в TikTok.

Одному из хозяев Мистера Билка на день рождения подарили мини-гармошку и ему пришла мысль устроить концерт с участием маленткого питомца. Он намазал гармошку медом. Билк, конечно, не отказался - и пока слизывал угощение наиграл забавную мелодию. Ролик с его выступлением на платформе TikTok за неделю посмотрели более четырех миллионов раз.

@spacecaptainz

It's not the best song but at least he tried! 🥺🎵 ##ratsoftiktok ##rat

♬ origineel geluid - ratscratch

На этом хозяева Мистера Билка решили не останавливаться и они доработали его музыку, добавив к гармошке клавишные и драм-партию. Звучит просто великолепно!

@spacecaptainz

After some long hours or hard work.. Mr Blik is very happy now that his song is released on Spotify! 🥰🐀 ##ratsoftiktok ##rat ##harmonicarat

♬ The Best Song - Mr Blik

Пока из Мистера Билкала делали звезду Интернета, крыска поступила весьма мудро - просто отдыхала, пока люди делали за нее всю работу.

У Билка уже появились фанаты. Некоторые даже записали ремикс на крысиную песню. В свою очередь хозяева Мистера Билка записали видео, в котором животное слушает обновленную версию трека. Похоже, что ему она по душе.

@spacecaptainz

@thekiffness made this awesome remix, we really love it! Check out his page for the full song😁 ##harmonicarat ##rat ##ratsoftiktok

♬ original sound - The Kiffness

А нам остается ждать выхода альбома, туров и мировой известности. 


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