Туроператоры: благодаря вакцинации ситуация в туризме этой осенью более обнадеживающая

Глава Novatours Аудроне Кейните говорит, что во время пандемии индустрия туризма столкнулась с рядом новых требований и правил, но это работает на повышение безопасности.

"По мере того, как меняются правила, меняются и привычки. В настоящее время для путешествия самоочевидно, что в дополнении к документу, удостоверяющему личность, и билету необходимо иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный результат теста на Covid-19", - сказала Кейните.

Она отметила, что тем путешественникам, которые вакцинированы, конечно, сейчас проще - тесты не требуются, никаких дополнительных затрат не возникает.

"Однако каждый должен соблюдать ограничения, установленные в пунктах назначения, а также правила, которые применяются при возвращении в Латвию", - сказала глава Novatours, подчеркнув, что путешественники это понимают и умеют приспособиться.

Кейните подчеркнула, что Novatours путешествует только туда, где это безопасно, и в настоящее время в список поездок, предлагаемых туроператором, входят только те направления, где не нужно соблюдать самоизоляцию.

"С марта, когда мы возобновили путешествия, мы увидели, что люди тянутся к путешествиям и с удовольствием едут за границу, чтобы насладиться отпуском. Спрос растет и уже похож на тот, который был до пандемийного хаоса", - отметила Кейните.

По ее словам, туристические направления летнего сезона Novatours - Турция, Болгария и Греция, а также Черногория - получили большой отклик у путешественников.

"Мы уже наблюдаем рост спроса и на осенние поездки - в Португалию, Испанию, Италию, и на путешествия зимнего сезона", - сказала Кейните.

Она также признала, что Novatours надеется на ускорение процесса вакцинации в Латвии, Европе и мире, поскольку это не только существенно поможет туристической отрасли, но и позволит общественности свободнее строить планы на будущее.

"Мы считаем, что увеличение охвата вакцинацией поможет европейской туристической индустрии", - добавила Кейните.

Между тем, глава Ceļojumu bode Каспар Гегерис подчеркивает, что туроператор следит за актуальной информацией о том, что происходит в странах, в которые Ceļojumu bode предлагает туристические поездки.

"Правила и требования могут измениться в любой момент, и тогда мы проинформируем всех наших клиентов, которые подали заявку на путешествие", - сказал Гегерис.

Он также признал, что людям, привитым от Covid-19, проще путешествовать, поскольку есть страны, где переболевшим коронавирусом людям все еще необходимо сдавать тесты, а привитым от Covid-19 - нет.

При этом он признал, что спрос на путешествия сейчас значительно выше, чем в 2020 году, а само предложение шире.

По словам Гегериса, наиболее популярными направлениями являются курорты Турции, Греции и Египта, в то же время сейчас началось бронирование лыжных и зимних путешествий.