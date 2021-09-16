Сейм поддержал более строгие требования безопасности для массовых мероприятий

Поправки к Закону "О безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий" устанавливают, что мероприятие с высокой степенью риска - это массовое мероприятие, запланированное общее количество посетителей и участников которого превышает 5000 человек.

Также событиями повышенного риска являются, если мероприятие проводится в приграничной зоне, если в них принимают участие не менее 1000 человек из особо охраняемой группы людей. Также мероприятием с высокой степенью риска является мероприятие, организатор которого считает его мероприятием с высоким уровнем риска и для организации которого требуется разрешение.

Особо защищаемой группой лиц считаются дети, пожилые люди, лица с ограниченными физическими возможностями и лица с особыми потребностями.

Лимит на границе в 1000 человек установлен с учетом особого статуса приграничной зоны и повышенных рисков безопасности.

Чтобы усилить физическую безопасность посетителей и участников публичного мероприятия на мероприятиях с высокой степенью риска, поправки требуют от организатора мероприятия доказательства того, что лицо, ответственное за общественный порядок и безопасность, имеет не менее двух лет опыта в планировании или реализации мер физической безопасности.