Чт, 16.09.2021
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Александр Анзулевич, директор 72-й Рижской средней школы

Сейм поддержал более строгие требования безопасности для массовых мероприятий

Заседание Сейма ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сейм сегодня, 16 сентября, в окончательном чтении поддержал поправки в закон, которые предусматривают определение повышенного риска публичных мероприятий, в которых принимают участие более 5 тысяч человек.

Поправки к Закону "О безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий" устанавливают, что мероприятие с высокой степенью риска - это массовое мероприятие, запланированное общее количество посетителей и участников которого превышает 5000 человек.

Также событиями повышенного риска являются, если мероприятие проводится в приграничной зоне, если в них принимают участие не менее 1000 человек из особо охраняемой группы людей. Также мероприятием с высокой степенью риска является мероприятие, организатор которого считает его мероприятием с высоким уровнем риска и для организации которого требуется разрешение.

Особо защищаемой группой лиц считаются дети, пожилые люди, лица с ограниченными физическими возможностями и лица с особыми потребностями.

Лимит на границе в 1000 человек установлен с учетом особого статуса приграничной зоны и повышенных рисков безопасности.

Чтобы усилить физическую безопасность посетителей и участников публичного мероприятия на мероприятиях с высокой степенью риска, поправки требуют от организатора мероприятия доказательства того, что лицо, ответственное за общественный порядок и безопасность, имеет не менее двух лет опыта в планировании или реализации мер физической безопасности.

Это требование вступает в силу с 1 января 2022 года.


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