ЦИК РФ обработал 90 процентов протоколов: в Госдуму проходит новая партия

На территории России закрылись избирательные участки на выборах в Госдуму и в органы власти нескольких десятков регионов. В воскресенье, 19 сентября, состоялся итоговый день трехдневного голосования. После подсчета 90,59 процента протоколов партия "Единая Россия" получает 49,47 процента голосов. Пятипроцентный барьер, по данным ЦИК РФ, также преодолели КПРФ (19,41 процента голосов), ЛДПР (7,5 процента), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,37 процента) и партия "Новые люди", которая впервые может попасть в парламент (5,42 процента).

Партия пенсионеров, по тем же данным, набрала 2,51 процента, "Коммунисты России" - 1,29 процента, "Яблоко" - 1,27 процента, Российская экологическая партия "Зеленые" - 0,91 процента, Партия "Родина" - 0,77 процента, "Российская партия Свобода и справедливость" - 0,76 процента.

Кроме того, "Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах по итогам подсчета более 63 процентов бюллетеней. КПРФ одерживает победу в 14 округах, "Справедливая Россия" - в восьми, "Яблоко" - в одном, ЛДПР - в одном, Партия Роста, "Родина" и "Гражданская платформа" - также в одном.

ЕР набрала более 54 процентов в онлайн-голосовании

Спустя более двух часов после окончания электронного голосования ЦИК РФ сообщил о его итогах: в шести регионах "Единая Россия" набрала 54,25 процента голосов по партийному списку. Выше остальных результат ЕР в Ростовской области, где среди прочих голосовали жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" (67 процентов), ниже остальных - в Ярославской области (39 процентов). На втором месте в пяти регионах - КПРФ, в Ярославской области - "Справедливая Россия". Данные по Москве еще не опубликованы.

По данным экзитполов Института социального маркетинга (ИНСОМАР), партия "Единая Россия" по партийным спискам набрала 45,2 процента голосов, КПРФ - 21 процента, ЛДПР - 8,7 процента, "эсеры" - 7,9 процента. По предварительным данным ЦИК РФ на 18 часов мск, в выборах приняли участие 47,75 процента избирателей. Явка на электронном голосовании, проходившем в нескольких регионах, составила 93,21 процента.

На многих участках в Москве лидирует КПРФ

По информации The Insider, на многих участках в Москве КПРФ выигрывает у "Единой России", на третьем месте - "Справедливая Россия". По данным первых протоколов участковых избиркомов на Дальнем Востоке, коммунисты и "Единая Россия" получают примерно по трети голосов избирателей.

Между тем, команда бывшего директора ликвидированной "Открытой России" Андрея Пивоварова, находящегося под арестом, опубликовала в Twitter первые протоколы из ЦАО Москвы, свидетельствующие о равном количестве голосов, полученных ЕР и КПРФ, а также третьем месте партии "Яблоко".

В Twitter Андрея Пивоварова также сообщается о поражении "Единой России" на участках Хабаровска и Сахалина, где опубликованы первые протоколы. Из фотографии протокола участка 106, в частности, следует, что коммунисты получили 242 голоса, "единороссы" - 185 голосов. На избирательном участке 183 Санкт-Петербурга, по данным соратников Пивоварова, побеждает кандидат "Яблока" Борис Вишневский и его партия.

На УИКе 183 Петербурга побеждает Борис Вишневский (правильный) и «Яблоко» по спискам. pic.twitter.com/XFiWrp2P1V — Андрей Пивоваров (@brewerov) September 19, 2021

По данным движения "Голос", независимые наблюдатели в ходе трехдневного голосования выявили 4478 нарушений. Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах.

Трехдневные выборы в России

19 сентября является заключительным днем голосования на выборах депутатов Госдумы, а также региональных органов власти в РФ - глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В ходе голосования, продолжавшегося с 17 сентября, были зафиксированы многочисленные нарушения.